康城新盤｜凱柏峰I加推128伙 折實入場價667萬

市場焦點大型新盤、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I昨日(6月30日)首輪發售238伙，全數單位於3小時內沽清，套現逾19億元。發展商乘勢添食，昨晚即加推第4號價單，涉128伙，維持提供16%最高折扣優惠，單位折實售價667.29萬元起，折實平均呎價18,808元。

輕微提價0.5%

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，今批單位輕微提價0.5%，主要反映樓層及景觀等因素。加推單位包括29伙一房、90伙兩房及9伙三房。價單訂價由794.4萬至1,522.1萬元，呎價介乎20,479元至25,054元。折實售價則由667.29萬至1,278.56萬元，折實呎價介乎17,202元至21,045元。

最低售價為第1B座10樓B室，實用面積335方呎，一房開放式廚房，折實售價 667.29萬元，折實呎價19,919元。最低呎價為第1A座10樓G室，實用面積455方呎，兩房開放式廚房，折實售價782.71萬元，折實呎價17,202元。

日出康城第11期共涉1,880伙，將分三期發展。凱柏峰I共提供592伙，涵蓋一房至三房，實用面積介乎291至995方呎，樓花期長約28個月。