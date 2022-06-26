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2022-06-26 18:11:50

康城新盤｜凱柏峰I加推60伙 一房折實價660萬起

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康城新盤｜凱柏峰I加推60伙 一房折實價660萬起

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市場焦點大型新盤、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I市場反應熱烈，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，截至今日下午4時，項目累積收逾2,800票，以已推出單位共208伙計，超額認購逾12倍。

發展商積極推貨應市，繼昨日(25)加推80伙後，今日(26)再加推第3號價單，涉60伙，維持最高16%折扣優惠，折實售價由660.99萬元起，折實平均呎價18,788元，與上張2號價單的18,398元相比，高約2.1%；若與上周三(22)首張價單的17,888元相比，高約5%

是次新加推的60伙，包括18伙一房及42伙兩房。價單訂價由786.9萬至1,222.3萬元，呎價介乎21,103元至25,412元。扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價由660.99萬至1,026.73萬元，折實呎價介乎17,727元至21,346元。最低售價單位為第1A50D室，實用面積329方呎，一房開放式廚房，折實售價660.99萬元，呎價20,091元。最低呎價單位為第1A37E單位，實用面積455方呎，兩房開放式廚房，折實呎價17,727元，折實售價806.56萬元。

田兆源指，凱柏峰I展銷廳開放至今，累錄逾1萬人次參觀，現場所見展銷廳場面熱鬧。

日出康城第11期共涉1,880伙，將分三期發展。凱柏峰I共提供592伙，涵蓋一房至三房，實用面積介乎291995方呎，預計關鍵日期為20241115日，樓花期長約29個月。

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