康城新盤｜凱柏峰I加推80伙 折實最平647萬 暫收逾1800票

田兆源表示，凱柏峰I 新加推的80伙，均為最受準買家歡迎的一房及兩房單位。

市場焦點大型新盤、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I，今日(25日)加推第2號價單，涉80伙，維持最高16%折扣優惠，折實售價由647.97萬元起，折實平均呎價18,398元，與首張價單的17,888元相比，高約2.9%。

日內或再加推及公布首輪銷售安排

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，市場對凱柏峰I 反應熱烈，截至今日下午4時，累錄逾1,800票。入票的準買家中，約六成半居住於將軍澳區，約兩成居住於港島東。為回應市場熱烈需求，今日加推80伙，全數為標準單位，均為最受準買家歡迎的一房及兩房單位。他透露，日內有機會再度加推價單及公布首輪銷售安排。

凱柏峰I新加推的80伙，包括24伙一房及56伙兩房。價單訂價由771.4萬至1,200.5萬元，呎價介乎20,156元至25,059元。扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售由647.97萬至1,008.42萬元，折實呎價介乎16,931元至21,050元。最低售價單位為第1A座33樓D室，實用面積329方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價647.97萬元，折實呎價19,695元。最低呎價單位為第1A座10樓E單位，實用面積455方呎，兩房開放式廚房間隔，折實呎價16,931元，折實售價770.36萬元。

日出康城第11期共涉1,880伙，將分三期發展。凱柏峰I共提供592伙，涵蓋一房至三房，實用面積介乎291至995方呎，預計關鍵日期為2024年11月15日，樓花期長約29個月。