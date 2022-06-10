康城新盤｜凱柏峰I擬月內開售 備連裝修示範單位

市場焦點新盤之一、由信和置業(083)、嘉華國際(173)及招商局置地(978)合作發展的日出康城第十一期今凱柏峰I短期內登場，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，凱柏峰I部署月內推售，示範單位設於奧海城一期，屬連裝修示範單位。

田兆源稱，凱柏峰I提供592伙，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房佔全盤約60%，另30%及10%為一房及三房，預計關鍵日期為2024年11月15日。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明說，將軍澳區內配套持續完善，交通四通八達，相信該區呎價可再攀高峰。

利嘉閣設凱柏峰 I 旗艦店

利嘉閣地產為配合發展商銷售部署，於將軍澳區內開設凱柏峰I旗艦店，並於昨日(9日)隆重開幕。利嘉閣地產總裁廖偉強指出，凱柏峰I除匯聚將軍澳綫、港島綫及觀塘綫三綫優勢，將軍澳跨灣大橋及將軍澳-藍田隧道亦即將通車，日出康城住客可經大橋直達藍田及東區海底隧道，連接兩大九龍東及港島東兩大 CBD，令項目吸引力大增。

他續指，上月將軍澳共錄近334宗二手私宅買賣登記，表現是近九個月最旺；而成交總金額更是去年8月後新高。數字反映將軍澳區的物業市場需求強勁，尤其是坐擁大型商場配套的鐵路上蓋項目，升值潛力更被看高一線。