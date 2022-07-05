康城新盤｜凱柏峰I次輪暫超購逾14倍 夥中原推按揭優惠

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I將於本周四(7日)展開次輪銷售238伙，市場反應熱烈，信置執行董事田兆源表示，截至今日下午3時，項目累收逾3,700票，超額認購逾14倍；將於明日(6日)截收認購登記。至於中原地產及中原按揭特別為該盤買家特設全新「凱柏峰 I Villa Garda I」置抵按揭存款相連優惠。

田兆源指，次輪銷售入票客源中，投資者比例升至約30%，較首輪的20%有所增加，另留意到屬外區客的比例亦較首輪有所提升。

實際息率低至 2.09 厘

中原按揭董事總經理王美鳳指出，是次優惠全期按息低至H加1.3厘，以今日(5日)一個月拆息0.79厘計，實際息率低至2.09厘，計劃兼享按揭存款相連之高存息戶，存息與按息一致，高存息高達H加1.3厘(今日計2.09厘)，客戶以高存息收入抵銷按息支出，有效降低淨按息，慳息及抗加息效果顥著；此計劃提供特高現金回贈高達貸款額1.65%，按揭數高達九成，按揭年期長達30年。

王美鳳舉例，以500萬元貸款額、還款期30年為例，假設在提取貸款日起存入資金30萬元及每月存入儲蓄4,000元於高存息戶口，計及高存息回報抵銷按息支出後，全期按揭利息可節省達27%。又例如做生意客戶將回籠大額資金停泊在高存息戶口，存放資金高達按揭餘額50%，該月存息收入可抵銷按息支出多達50%，慳息效果顯著。

她稱，今次亦特別為凱柏峰I買家提供「樓花即供高成數按揭」，按揭成數根據不同樓價最高可達八成，亦適用於樓花，選用即供付款之買家亦可即時申請此計劃；計劃按息全期低至最優惠利率(P)減2.75厘(實際息率現為2.5厘)，現金回贈高達1%，按揭年期長達30年。

陳永傑：料7月份錄逾1500宗一手成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入下半年，樓市交投氣氛持續造好，市場購買力仍需時逐步釋放，估計7月份全月可錄約1,500至1,800宗一手成交，即重返今年4月份第五波疫情放緩後的市況。他說，凱柏峰I上周四(6月30日)進行首輪銷售，首批238伙於短短3小時內獲認購，銷售成績十分理想，發展商見市旺亦隨即加推單位應市。他稱，中原次輪買家以向隅客為主，將軍澳主區佔約六成，九龍東及港島東客戶各佔約兩成，大部分買家均有意認購兩房單位，亦有部分買家打算換樓購入三房單位。

日出康城第11期共涉1,880伙，將分三期發展。凱柏峰I共提供592伙，涵蓋一房至三房，實用面積介乎291至995方呎，預計關鍵日期為2024年11月15日，樓花期長約28個月。