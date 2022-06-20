康城新盤｜凱柏峰I突擊上樓書 單位面積291方呎起

市場焦點新盤、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的日出康城第11期發展項目凱柏峰I (Villa Garda I)已取得預售樓花同意書，並隨即上載售樓說明書，單位實用面積由291方呎起，而標準一房單位實用面積則由329方呎起。

日出康城第11期共涉1,880伙，將分三期發展。凱柏峰I共提供592伙，據樓書顯示，項目涉1座住宅物業，細分1A及1B座，標準樓層由9至62樓，以9樓為例，採一梯13伙設計，共用6部升降機，其中1A座一梯7伙，而1B座一梯6伙。至於單位涵蓋一房至三房，實用面積介乎291至995方呎；其中標準一房單位佔176伙，實用面積由329至337方呎；標準兩房提供353伙，實用面積448至561方呎；標準三房單位涉44伙，實用面積721方呎。另備19伙特色戶，實用面積介乎291至995方呎。

該盤最細面積單位為1A座9樓D室，實用面積291方呎，一房間隔，連64方呎平台；最大面積單位為1B座62樓A室，實用面積995方呎，連200方呎平台及812方呎天台，三房間隔，值得一提3間房睡同向南。標準分層最細面積單位為第1A座D室，實用面積329方呎。該盤預計關鍵日期為2024年11月15日，樓花期長約29個月。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，凱柏峰I有機會短期開放示範單位及公布首張價單。