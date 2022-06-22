康城新盤｜凱柏峰I首推128伙 折實價619萬起 發展商：超級開心價

近年為本港住宅供應重地的將軍澳日出康城，再有新盤出籠。由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的日出康城第11期發展項目凱柏峰I，今日(22日)公布首張價單，涉128伙，提供最高16%折扣優惠，折實售價由619.5萬元起，折實平均呎價17,888元。

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，凱柏峰I首批定價已參考區內新盤及二手造價，形容是「超級開心價」，將於明日(23日)起正式對外開放示範單位，稍後公布認購登記及銷售安排。

入場單位屬 329 方呎一房

該盤首批單位包括38伙一房、81伙兩房及9伙三房，全屬標準單位，實用面積由329至721方呎。價單定價由737.5萬至1,480.1萬元，呎價介乎19,949元至23,961元，市值逾12億元。

若扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價由619.5萬至1,243.28萬元，折實呎價介乎16,757元至20,128元。入場單位為第1A座10樓D室，實用面積329方呎，一房間隔，折實售價619.5萬元，呎價18,830元。至於最低呎價單位為第1A座10樓C室，實用面積448方呎，兩房間隔，折實售價750.7萬元，呎價16,757元，亦屬兩房入場單位。

無刻意加快推盤步伐 加息對買家影響微

凱柏峰I推售步伐急速，自本周一(20日)宣布取得預售樓花同意書，並即晚上載售樓說明書，翌日(21日)開放以1A座28樓F室為搭建藍本的示範單位，今日已公布首張價單。嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明認為，是市場對同類單位需求強勁，集團與合作夥伴都保持貨如輪轉的策略，無刻意加快推盤步伐。他稱，項目首批屬「啟動價」，與同區有一定折讓，並已考慮到加息與新冠肺炎疫情等因素，希望在第五波疫情後令買家感到驚喜，又稱即使日後香港或會加息，但相信未必完全跟隨美國的加息速度及幅度，相信對現時市民供樓壓力影響不大。

日出康城第11期共涉1,880伙，將分三期發展。凱柏峰I共提供592伙，涵蓋一房至三房，實用面積介乎291至995方呎，預計關鍵日期為2024年11月15日，樓花期長約29個月。