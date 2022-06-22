康城新盤｜凱柏峰I首推128伙 陳永傑：與同區二手折讓10%

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的日出康城第11期發展項目凱柏峰I公布首張價單，涉128伙，提供最高16%折扣優惠，折實售價由619.5萬元起，折實平均呎價17,888元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，凱柏峰I首批單位定價可謂「非常開心價」，與同區二手屋苑約有5%至10%折讓，相信該盤加入市場，本月一手成交料可錄約1,500宗，與上月看齊。他稱，事實上，美國本月初加息後，樓市交投有輕鬆放慢跡象，尤其是二手成交，市場隨即調整售價，惟二手業主叫價相對硬淨，一手發展商願意作出調整，即可吸納市場購買力。

料吸引投資客 租金回報可達逾 2.5 厘

陳永傑指，凱柏峰I位處商場「The LOHAS康城」上蓋，且單位擁高樓底，屬區內罕見，加上日出康城已踏入收成期，生活配套不假外求，相信可吸引買家進駐，在住屋剛性需求下，料買家仍以用家為主，但首張價單價格實屬吸引，相信亦可吸引投資收租客入市，料租金回報可達2.5至3厘，相信項目首張價單可順利沽清，下張價單有約1%至2%的加價空間。

據代理提供資料，日出康城二手屋苑最新平均實用呎價，LP6報19,697元，凱柏峰I低約9.2%；MONTARA及晉海分別報18,635元及19,032元，凱柏峰I分別低約4%及6%；MALIBU報18,413元，凱柏峰I則低2.6%。

與上一期康城項目首批相比高 12%

凱柏峰I首批折實平均呎價17,888元，翻查資料，康城對上LP10去年1月首批179伙折實平均呎價15,888元，相比下凱柏峰I高約12.6%，惟與LP10去年9月加推的179伙折實平均呎價17,463元相比，則僅高2.4%。至於鄰近日出康城的九龍建業(034)海茵莊園去年10月首推312伙，首批折實平均呎價20,921元，凱柏峰I則低近15%，惟海茵莊園主打細單位，首批折實售價由388.8萬元起。