康城新盤｜凱柏峰I首輪三小時沽清238伙 買家無懼加息入市

市場焦點大型新盤、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I今日(30日)公開發售238伙，發展商表示，開售3小時所有單位已被揀選。

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，今日買家出席率高，當中有約70%為年輕買家。他稱，香港回歸25周年，不少年輕買家看好後市，故置業作長遠投資，期望香港經濟及樓市平穩向好。該盤首批單位今早9時起發售，於中午約12時全數單位已被買家揀選，尾籌為642號，歷時僅約3個小時，平均不足1分鐘已賣出1伙。

新婚 Kay 小姐：看好樓市 儲首期上車

該盤受將軍澳區內人士追捧，剛剛結婚的「九十後」Kay小姐，斥資約800萬元買入1伙兩房單位自住，她透露自己居於將軍澳，本身從事銀行業，認為加息對供樓壓力不大，加上香港回歸25周年，看好樓市前景，於是儲首期上車。

退休人士李生：「加息預咗啦！」

其中住於將軍澳、抽中19號籌的退休人士李先生，斥資近800萬元買入兩房單位自住，被問及會否擔心加息，他稱「加息預咗啦」，不過認為香港前景好，樓市會平穩發展。