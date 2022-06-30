康城新盤｜凱柏峰I首輪三小時沽清238伙 買家無懼加息入市

市場焦點大型新盤、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I今日(30日)公開發售238伙，發展商表示，開售3小時所有單位已被揀選。
信置營業部集團聯席董事田兆源表示，今日買家出席率高，當中有約70%為年輕買家。他稱，香港回歸25周年，不少年輕買家看好後市，故置業作長遠投資，期望香港經濟及樓市平穩向好。該盤首批單位今早9時起發售，於中午約12時全數單位已被買家揀選，尾籌為642號，歷時僅約3個小時，平均不足1分鐘已賣出1伙。
新婚Kay小姐：看好樓市 儲首期上車
該盤受將軍澳區內人士追捧，剛剛結婚的「九十後」Kay小姐，斥資約800萬元買入1伙兩房單位自住，她透露自己居於將軍澳，本身從事銀行業，認為加息對供樓壓力不大，加上香港回歸25周年，看好樓市前景，於是儲首期上車。
退休人士李生：「加息預咗啦！」
其中住於將軍澳、抽中19號籌的退休人士李先生，斥資近800萬元買入兩房單位自住，被問及會否擔心加息，他稱「加息預咗啦」，不過認為香港前景好，樓市會平穩發展。
中原劉瑛琳：買家以用家為主
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，日出康城11期凱柏峰I今天首輪開售238伙，場面熱鬧，本公司買家出席率甚高，當中約八成客人來自九龍區，尤其是將軍澳主區，以分支家庭客佔多。前籌買家傾向購買高層優質戶，以用家為主；年輕買家比例亦甚高，佔約八成，傾向購買中層兩房及一房單位。
對於近日美國加息，她相信準買家已計及加息因素，影響不大。日出康城發展十分成熟，大型商場早已啟用，提供生活所需，將軍澳跨灣連接路以及將藍隧道有望年內同步開通，區內交通網絡四通八達，相信凱柏峰I首批單位可順利沽清
凱柏峰I首輪銷售截收近6,200票，超額認購約25倍。至於開售的238伙，一房佔69伙、兩房佔147伙、兩房連儲物房佔16伙，以及三房一套佔6伙。扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由619.5萬至1,243.28萬元，折實呎價介乎16,757元至20,698元，折實平均呎價18,136元。入場單位為第1A座10樓D室，實用面積329方呎，一房間隔，折實售價619.5萬元，呎價18,830元。
日出康城第11期共涉1,880伙，將分三期發展。凱柏峰I共提供592伙，涵蓋一房至三房，實用面積介乎291至995方呎，樓花期長約29個月。