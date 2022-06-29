康城新盤｜凱柏峰I首輪超購25倍 夥恒生推綠色按揭

市場焦點大型新盤、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I將於明日(30日)公開發售238伙，今日(29日)已截收認購登記。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目截收近6,200票，超額認購約25倍；該盤將夥拍恒生銀行(011)，向準買家提供綠色按揭優惠。

田兆源指，入票客人中約80%屬年輕買家，來自將軍澳區佔約65%，港島東則佔約20%。他續指，項目榮獲本地權威綠建環評新建建築(1.2版)暫定金級認證，符合可持續發展原則。此外，項目所有住宅車位均配備EV電動車充電，照顧住客所需。

凱柏峰I夥拍恒生銀行為準買家提供綠色按揭，恒生銀行個人銀行產品主管袁建忠稱，成功申請並提取貸款的準買家，可獲高達1萬元額外現金獎賞，並會自動參加388,888元綠色家居現金賞大抽獎。首50名成功申請並簽署有關之按揭貸款條件信的客戶，更有機會獲贈恒生聯乘本地知名藝術家創鑄限量環保NFT。

凱柏峰I首輪銷售的238伙，一房佔69伙、兩房佔147伙、兩房連儲物房佔16伙，以及三房一套佔6伙。扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由619.5萬至1,243.28萬元，折實呎價介乎16,757元至20,698元，折實平均呎價18,136元。入場單位為第1A座10樓D室，實用面積329方呎，一房間隔，折實售價619.5萬元，呎價18,830元。

日出康城第11期共涉1,880伙，將分三期發展。凱柏峰I共提供592伙，涵蓋一房至三房，實用面積介乎291至995方呎，樓花期長約29個月。