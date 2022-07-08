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2022-07-08 16:29:42

康城新盤｜凱柏峰II涉644伙 一房及兩房共佔90% 最快下周登場

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康城新盤｜凱柏峰II涉644伙 一房及兩房共佔90% 最快下周登場

康城新盤｜凱柏峰II涉644伙 一房及兩房共佔90% 最快下周登場

鐵路新盤熱賣，由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I完成兩輪銷售，信置執行董事田兆源表示，項目共售出463伙，佔全盤582伙近八成，吸金近40億元。他透露，凱柏峰II即將「閃耀」登場，提供644伙，當中一房及兩房佔全盤約90%，最快下星期開價，月內推售。

綜合凱柏峰I兩輪銷售，田兆源指出，買家大部分為年輕家庭客，可見買家均睇好香港樓市，對香港前景有信心。當中80%為自用，20%作為投資收租；約50%買家屬九龍東，屬港島區則佔約25%

凱柏峰II兩房佔336

凱柏峰II單位戶型分布方面，田兆源稱，一房佔240伙，實用面積介乎337353方呎；兩房共336伙，實用面積介入443511方呎；三房提供48伙，實用面積719方呎；另有20伙為特色單位。項目預計入伙日期為20241215日，樓花期約30個月。他續稱，最快日內上載售樓說明書，有機會下周內公布首張價單。

有見凱柏峰I銷情理想，被問及凱柏峰II會否有所加價，田兆源強調目前定價仍與合作夥伴商討中，現時凱柏峰I平均成交呎價約19,155元，會是參考因素之一。

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