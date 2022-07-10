康城新盤｜凱柏峰II首推138伙 發展商：「繼續開心價」 暫錄超購4倍

發展商積極推盤應市，由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰II昨日(9日)經已上載售樓說明書，並「閃電」公布首張價單，涉138伙，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由636.88萬元起，折實平均呎價18,378元。

信置執行董事田兆源形容該盤首批單位屬「繼續開心價」，定價較凱柏峰I有約0.5%至1%的加幅，主要由於II期景觀及位置更佳，會視乎市場反應，有機會短期內加推，並將公布收票安排。他說，凱柏峰II首批包括28伙一房、101伙兩房及9伙三房。最低售價為第2A座10樓D室，實用面積339方呎，一房開放式廚房，折實售價 636.88萬元，呎價18,787元。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明稱，首批最低呎價為第2A座10樓B室，實用面積719方呎，三房套加儲物室，折實售價1,252.27萬元，呎價17,417元。此外，兩房最低售價為第2B座10樓E室，實用面積453方呎，兩房開放式廚房，折實售價 799.09萬元，呎價17,640元。

投資者郭太：對港樓市有信心 不擔心加息

凱柏峰II已開始接受認購登記，暫收近700票，以首張價單138伙計，超額認購約4倍。

正等候參觀示範單位的郭太表示，有意購入一房或兩房單位作投資收租之用，預算1,000萬元內，對香港樓市有信心，亦不擔心加息因素。

標準戶最細 337 方呎起

據樓書顯示，凱柏峰II細分2A及2B座，提供644伙，包括624伙標準戶及20伙特色戶。單位實用面積由299至989方呎，戶型涵蓋一房至三房；一層13伙，設6部升降機。

全盤最細單位為第2B座9樓B室，實用面積299方呎，外連190方呎平台，一房開放式廚房間隔；而最細的標準戶為第2B座B室，實用面積337方呎，一房開放式廚房間隔。