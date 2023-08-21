康城新盤｜凱柏峰III原價加推108伙 兩房折實最平692萬

信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的「凱柏峰III」今日(21日)加推第2號價單，涉及108伙，包括98伙兩房及10伙三房。維持最高15%折扣優惠，折實售價由716.38萬元起，折實平均呎價16,938元，較首張價單水平相若。

該108伙以定價計，市值逾10.3億元。單位售價由842.8萬至1,495.6萬元，呎價介乎18,687元至20,801元。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由716.38萬至1,271.26萬元，折實呎價介乎15,884元至17,681元。

累收逾1350票 超額逾4.6倍

信置執行董事田兆源表示，是次屬原價加推，如以「200天人才付款計劃」扣除14%折扣優惠及4.5%利息補貼後計算，單位折實售價由約692.18萬至約1,228.33萬元，折實呎價介乎15,348元至17,084元，折實平均呎價16,366元。今批單位最低售價及呎價均為第3B座10樓F室，實用面積451方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價約692.18萬元，呎價15,348元。

「凱柏峰III」截至今日晚上8時，累收逾1,350票，以已推出單位共238伙計，超額逾4.6倍。發展商表示，最快本周末開售。