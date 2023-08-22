康城新盤｜凱柏峰III周六首輪推售138伙 最平576萬

信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「凱柏峰III」，繼昨日(21日)加推第2號價單共108伙後，今日(22日)敲定首輪銷售安排，將於本周六(26日)推售138伙。

凱柏峰 III 開賣｜首輪逾八成為兩房單位

信置執行董事田兆源表示，扣除200天人才付款計劃最高14%折扣率及4.5%利息補貼後，平均呎價16,308元。至於單位折實售價由約576.71萬至約 1,228.33萬元，折實呎價介乎15,168元至17,653元。他稱，是次推售單位中佔逾80%為兩房間隔，而首輪銷售不設大手優先安排。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，首輪銷售最低售價單位為3A座10樓C室，一房間隔，實用面積340方呎，折實售價約576.71萬元，呎價16,962元。最低呎價單位為3B座10樓E室，兩房開放式廚房間隔，實用面積452方呎，折實售價約685.61萬元，呎價15,168元。