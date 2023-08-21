康城新盤｜凱柏峰III夥中原推按揭優惠 現金回贈高達3.1% 見18年來新高

信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的「凱柏峰III」正進行收票，信置執行董事田兆源表示，截至昨日(20日)晚上累收逾1,050票，以已推出的130伙計算，超額認購逾7倍，料於今日(21日)稍後時間加推新一批單位應市，最快本周末開售。

田兆源指，「凱柏峰III」設有人才付款優惠，若採用此計劃入市，兩房單位折實售價685.6萬元起，呎價約15,168元起。

中原按揭今日宣布為「凱柏峰III」買家特設全新【「凱柏峰III」高回贈低息按揭優惠】，中原按揭董事總經理王美鳳稱，是次按揭優惠計劃全期低至H加1.3厘，封頂保障P減2.5厘，按息低至3.625厘，現金回贈高達3.1%，按揭成數高達九成，並享有按揭存款相連之高存息戶口。