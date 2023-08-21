康城新盤｜凱柏峰III夥中原推按揭優惠 現金回贈高達3.1% 見18年來新高

信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的「凱柏峰III」正進行收票，信置執行董事田兆源表示，截至昨日(20日)晚上累收逾1,050票，以已推出的130伙計算，超額認購逾7倍，料於今日(21日)稍後時間加推新一批單位應市，最快本周末開售。
田兆源指，「凱柏峰III」設有人才付款優惠，若採用此計劃入市，兩房單位折實售價685.6萬元起，呎價約15,168元起。
中原按揭今日宣布為「凱柏峰III」買家特設全新【「凱柏峰III」高回贈低息按揭優惠】，中原按揭董事總經理王美鳳稱，是次按揭優惠計劃全期低至H加1.3厘，封頂保障P減2.5厘，按息低至3.625厘，現金回贈高達3.1%，按揭成數高達九成，並享有按揭存款相連之高存息戶口。
500萬貸款額計可獲15.5萬回贈
王美鳳續稱，是次提供現金回贈增至高達3.1%，屬巿場18年來新高，500萬元貸款額計可獲15.5萬元回贈，用作抵銷按息支出效果更顯著。「凱柏峰III」首批單位折實售價約496.74萬至1,253.66萬元，銀行按揭成數已放寬至高達七成，以1,253.66萬元單位承造七成按揭為例，現金回贈金額高達27.2萬元，利用現金回贈抵銷按揭利息開支計(以目前按息3.625厘及30年期計)，減少86%首年利息開支，可見銀行按揭高回贈有助大大抵銷及減輕按息支出。
中原地產九龍區董事劉瑛琳表示，新盤戰已蔓延至將軍澳日出康城區，上月將軍澳區錄得633宗租務成交，創今年新高；當中康城區佔253宗，佔整體租務成交量4成。全年計，今年首7個月，將軍澳區已錄得3,670宗租務成交，康城區佔1,592宗，佔整體43%，可見將軍澳區租盤承接力強勁。
「凱柏峰III」位於將軍澳康城路1號，提供644伙，單位實用面積介乎283至978方呎，戶型涵蓋開放式至三房，屬系內首度提供開放式戶，全盤主打一房及兩房單位，預計關鍵日期為2025年1月15日。