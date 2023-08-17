康城新盤｜凱柏峰III夥中原推置業優惠 送租務管理服務禮券總值4.4萬

為配合銷售部署，中原地產決定為「凱柏峰III」買家送出置業優惠，中原地產九龍董事劉瑛琳稱，由即日起至本月31日，經該行購入項目的一房或兩房單位，並於入伙後經由中原地產租出，首5名買家將可獲得由中原測量師行提供的租務管理服務禮券，每份價值8,800元，優惠總值44,000元。優惠先到先得，送完即止。

田兆源透露，項目昨日開價後，迄今已接獲逾千宗查詢，客人主要來自將軍澳區。他稱，「凱柏峰III」首批價錢十分吸引，強調之後加推單位絕對有提價空間。

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的「凱柏峰III」昨日(16日)公布首張價單，涉及130伙，提供最高15%折扣優惠，折實平均呎價16,938元，折實售價低見496.74萬元，為日出康城近5年來首批入場門檻最低新盤。信置執行董事田兆源表示，項目將於周五(18日)開放位於奧海城一期的示範單位予公眾參觀，並於周六(19日)開始接受認購登記，視乎市場反應最快周末加推單位應市，目標下周進行首輪銷售。

將軍澳上月租務成交創今年新高

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，「凱柏峰III」以一房及兩房為主，除了吸引家庭客進駐，亦可引起投資收租客關注，全因將軍澳租務交投一向暢旺，上月將軍澳區錄得633宗租務成交，創今年新高，康城區佔253宗，佔整體租務成交量約四成。全年計，今年首7個月，將軍澳區已錄得3,670宗租務成交，當中康城區佔1,592宗，佔整體43%，可見將軍澳區租盤承接力強勁，而康城區新晉屋苑更備受租客追捧，當中日出康城較新期數如7至10期屋苑的平均實用呎租可達35至48元不等，預計「凱柏峰III」租金回報可達3厘，回報理想，絕對有力吸引投資收租客入市。

「凱柏峰III」首張價單130伙包括6伙開放式、42伙一房、76伙兩房及6伙三房。單位售價由584.4萬至1,474.9萬元，呎價介乎18,469元至21,494元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由496.74萬至1,253.66萬元，折實呎價介乎15,699元至18,270元。入場單位為第3A座10樓E室，實用面積283方呎，開放式間隔，折實售價496.74萬元，呎價17,553元。

「凱柏峰III」位於將軍澳康城路1號，提供644伙，單位實用面積介乎283至978方呎，戶型涵蓋開放式至三房，屬系內首度提供開放式戶，全盤主打一房及兩房單位，預計關鍵日期為2025年1月15日。

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