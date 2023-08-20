康城新盤｜凱柏峰III暫錄超額逾4倍 最快周一加推

信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的「凱柏峰III」上周三(16日)以折讓價首推130伙，昨日(19日)開始接受認購登記，市場反應不俗，截至今日(20日)下午3時，項目累積收票逾700票，超額認購逾4.3倍。

據記者現場所見，參觀人士中不乏家庭客，信置執行董事田兆源表示，項目展銷廳累計錄逾5,000人次參觀，由於項目坐擁鐵路及商場完善配套，認為可吸引用家及家庭客；並透露入票人士中約80%為用家，餘下約20%為投資者。當中以兩房單位較受歡迎，佔約75%客人計劃購入兩房單位。

加推單位擬以兩房為主

田兆源稱，項目有機會明天(21日)加推新一批單位應市，料不少於65伙。有見兩房單位受歡迎，加推單位中約80%為兩房單位，較首張價單約60%的比例更高。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，今日一手市場上有新盤開賣，希望延續一手市場的旺勢，又強調加推單位有提價空間。