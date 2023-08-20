康城新盤｜凱柏峰III暫錄超額逾4倍 最快周一加推

信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的「凱柏峰III」上周三(16日)以折讓價首推130伙，昨日(19日)開始接受認購登記，市場反應不俗，截至今日(20日)下午3時，項目累積收票逾700票，超額認購逾4.3倍。
據記者現場所見，參觀人士中不乏家庭客，信置執行董事田兆源表示，項目展銷廳累計錄逾5,000人次參觀，由於項目坐擁鐵路及商場完善配套，認為可吸引用家及家庭客；並透露入票人士中約80%為用家，餘下約20%為投資者。當中以兩房單位較受歡迎，佔約75%客人計劃購入兩房單位。
加推單位擬以兩房為主
田兆源稱，項目有機會明天(21日)加推新一批單位應市，料不少於65伙。有見兩房單位受歡迎，加推單位中約80%為兩房單位，較首張價單約60%的比例更高。
嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，今日一手市場上有新盤開賣，希望延續一手市場的旺勢，又強調加推單位有提價空間。
「凱柏峰III」首張價單130伙包括6伙開放式、42伙一房、76伙兩房及6伙三房。單位售價由584.4萬至1,474.9萬元，呎價介乎18,469元至21,494元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由496.74萬至1,253.66萬元，折實呎價介乎15,699元至18,270元；折實平均呎價16,938元，與去年中推出的「凱柏峰I」及「凱柏峰II」的17,888元及18,378元，低約5.3%及7.8%。入場單位為第3A座10樓E室，實用面積283方呎，開放式間隔，折實售價496.74萬元，呎價17,553元。
「凱柏峰III」位於將軍澳康城路1號，提供644伙，單位實用面積介乎283至978方呎，戶型涵蓋開放式至三房，屬系內首度提供開放式戶，全盤主打一房及兩房單位，預計關鍵日期為2025年1月15日。