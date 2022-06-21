康城新盤｜(多相) 凱柏峰 I 最快本周開價 主打一房及兩房 示位首曝光

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，凱柏峰I合共提供592伙，涵蓋一房至三房，當中以區內需求最大的一房及兩房佔最多、佔近九成，而首張價單將提供各類戶型，定價會參考同區一房及兩房單位價錢。他又稱，由於項目位於港鐵站上蓋，區內配套成熟，加上將軍澳跨灣大橋將於今年通車，故外界對項目反應熱烈，接獲不少買家查詢。

樓底 3.3 米 開則四正

凱柏峰 I 示位設於奧海城，今日率先開放給傳媒參觀的是無改動示位，是參照第1A座28樓F室搭建，單位實用面積459方呎，屬兩房及開放式廚房間隔。一步入單位，玄關位置設有儲物櫃，方便擺放經常穿著的衣物、鞋履和隨身物品。大廳略呈長方形設計，連接曲尺形的開放式廚房，配合3.3米高的樓底，能提升空間感；大廳間隔四正闊落，能清晰劃分客飯廳區域，而外接的露台亦四正闊落，既能加強室內天然採光及通風效果，住戶更可靈活運用作為晾衫或種花等用途，實用性高。開放式廚房則配備各種基本家電和組合廚櫃，並選用德國SIEMENS一系列家電，包括抽油煙機、電磁爐、蒸焗爐、雪櫃及洗衣乾衣機，基本所需一應俱全。至於睡房，間隔方正，主人房更設有落地曲尺大玻璃窗，採光度高之餘，更能飽覽窗外景致。此外，單位配備USB充電插座及Wi-Fi路由器，設計方便貼心。