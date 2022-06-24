康城新盤｜多相！凱柏峰I兩房示位 「水晶廚房」設計有特色又實用！

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的日出康城第11期發展項目凱柏峰I繼昨日(23日)開放一個經改動連裝修兩房示範單位後，今日(24日)再向傳媒開放一個兩房無改動示範單位，以第1B座28樓D室為藍本搭建，實用面積561方呎，屬開放式玻璃廚房連儲物室間隔。(攝影：蘇文傑)

市傳首日收逾1200票 超購逾8.3倍

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，凱柏峰I今日起開始接受認購登記，部署日內加推單位應市，短期內公布首輪銷售安排。市場消息指，截至今晚7時，該盤收逾1,200票，以首批128伙計，超額認購逾8.3倍。他透露，該盤展銷廳兩日累錄約5,000人次參觀，現場所見展銷廳內場面熱鬧，而外面有排隊等候入內參觀的人龍，當中逾六成參觀客人屬查詢兩房單位。

兩房玻璃廚房戶首批僅佔9伙 折實價951萬起

田兆源指，今日開放的兩房(開放式玻璃廚房)連儲物室單位非常罕有，整個凱柏峰I僅提供44伙，而首張價單中，更只有佔9伙。最低售價單位為第1B座10樓D單位，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價951.72萬元，折實呎價16,965元。

是次開放的第1B座28樓D室樓高達3.3米，為日出康城已發展住宅期數之最高。客飯廳呈長方形，間隔方正實用，並連接露台，項目特意將露台及工作平台結合，面積約38方呎，空間感十足。客廳及睡房均配以玻璃幕牆窗戶，有助加強天然採光及通風，景觀面向逾10萬方呎動感公園。單位設兩間睡房及儲物室，共享同一座向景觀，間隔四正；主人房特別預留擺放衣櫃位置。

單位引入別具特色的「水晶廚房」設計，在開放式廚房加設落地流線外形玻璃作間隔，保留傳統獨立梗廚阻隔油煙效果之餘，視覺上亦可增強空間感。廚房選用德國品牌SIEMENS一系列家電，包括抽油煙機、電磁爐、氣體煮食爐、微波燒烤蒸焗爐、雪櫃及洗衣乾衣機。此外，單位配備USB充電插座及 Wi-Fi 路由器，設計方便貼心。單位大門採用 LOCKLY®智能電子門鎖，配備專利級防窺視密碼鍵盤等多種功能。