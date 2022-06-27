康城新盤｜多相！凱柏峰I會所連園林面積逾7萬方呎 意式莊園別墅為靈感

市場焦點大型新盤、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I將於本周四(30日)公開發售238伙，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目周四發售地點為尖沙咀中心，截至今日晚上8時，項目累積收票逾4,300票，超額認購逾17倍。

田兆源指，項目首輪發售的238伙，一房佔69伙、兩房佔147伙、兩房連儲物房佔16伙，以及三房一套佔6伙。

「 Club Villa Garda 」提供約 21 項設施

發展商今日特別介紹項目會所，信置高級經理（會所市務及推廣）魏韵芝稱，凱柏峰I以意式莊園別墅為靈感，更提供區内首個意式別墅會所。由多位國際知名建築、園林及室內設計師攜手打造，園林及會所「Club Villa Garda」面積共超過7萬方呎，提供約21項設施，包括特設兩座董事屋、湖畔別墅、庭園別墅、燒烤園、茶園、由丹麥知名設計團隊設計的兒童遊樂場、含豐富意大利文化色彩的室内兒童遊樂場，健身室、約25米室内游泳池、宴會廳等，為住客營造仿如置身意大利Lake Garda加達湖畔的感覺。

她續稱，凱柏峰I栽種多種意大利Lake Garda常見的植物，包括檸檬樹及紫苑等，亦加入層次豐富的水景與樹影相互映襯，為項目園林景觀灌注濃厚的意式庭院格調。