康城新盤｜第十一B期命名為凱柏峰I 主打兩房 部署6月登場

本港新冠肺炎疫情回穩，新盤成交量回升，發展商繼續展開推盤攻勢。由信和置業(083)、嘉華國際(173)及招商局置地(978)合作發展的日出康城第十一期今日(30日)正式命名為凱柏峰(Villa Garda)。其中位於十一B地塊的凱柏峰I (Villa Garda I)，提供592伙，最快6月登場。

信置營業部集團聯席董事田兆源解釋項目名稱由來，「凱」延續信和東九龍地標「凱滙」載譽口碑；「柏」意指松柏，有四季常綠園林之意；「峰」意指日出康城周邊群山環繞 ，亦突顯項目位踞「The LOHAS康城」商場之上。英文名「Villa Garda I」則取自意大利著名湖泊加達湖 Lake Garda，是以山光明媚、水色秀麗而聞名的渡假勝地，正寓意項目將為住戶締造都會便捷與悠閒兼並的意式渡假生活體驗。

定價參考同區成交價

日出康城第十一期將分三期發展，提供1,880伙。田兆源稱，凱柏峰I提供592伙，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房佔全盤約60%，另30%及10%為一房及三房，預計關鍵日期為2024年11月15日。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明說，凱柏峰I待批預售樓花同意書，現時正積極籌備售樓説明書及示範單位，目標於6月開售。他透露，單位定價參考將軍澳區成交。

温偉明補充，凱柏峰I踞於港鐵康城站及The LOHAS康城商場上蓋，特設24小時通道，經商場直達港鐵康城站，匯聚將軍澳綫、港島綫及觀塘綫三線優勢，加上快將通車的將軍澳跨灣連接路，便捷往返港島東及九龍東兩大CBD，盡享都市交通便利。加上項目基座直達約48萬方呎The LOHAS 康城商場。