康城新盤｜LP10更新價單 54伙最高折扣降至18.5% 折實價897萬起

一手市場再有新盤餘貨推售，南豐集團及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城LP10已屆現樓，今日(8日)更新第1至6號價單，涉及54伙，原提供最高折扣19.5%，最新下調1%，至現在最高18.5%折扣，單位折實售價由897萬元起。

發展商指，最新18.5%折扣，包括120日成交期5%、稅項折扣10.5%、"nf HOMES"臉書頁面讚好或"nf HOMES" Instagram 帳戶追蹤折扣1%，以及限時折扣2%。

總套現逾 11 億

至於54個單位，包括38伙標準單位，包括4個兩房、14個三房及20個四房，實用面積介乎553至1,526方呎。單位折實售價由897萬至2,952.1萬，折實呎價介乎16,221元至20,438元。

另有16伙特色單位，包括2個兩房、12個三房及2個四房，單位折實售價由915.1萬至2,855.4萬元，折實呎價介乎18,536元至21,379元。發展商表示，預計上述54伙總套現金額約11.1億元。