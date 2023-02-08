康城新盤｜LP10更新價單 54伙最高折扣降至18.5% 折實價897萬起

一手市場再有新盤餘貨推售，南豐集團及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城LP10已屆現樓，今日(8日)更新第1至6號價單，涉及54伙，原提供最高折扣19.5%，最新下調1%，至現在最高18.5%折扣，單位折實售價由897萬元起。
發展商指，最新18.5%折扣，包括120日成交期5%、稅項折扣10.5%、"nf HOMES"臉書頁面讚好或"nf HOMES" Instagram 帳戶追蹤折扣1%，以及限時折扣2%。
總套現逾11億
至於54個單位，包括38伙標準單位，包括4個兩房、14個三房及20個四房，實用面積介乎553至1,526方呎。單位折實售價由897萬至2,952.1萬，折實呎價介乎16,221元至20,438元。
另有16伙特色單位，包括2個兩房、12個三房及2個四房，單位折實售價由915.1萬至2,855.4萬元，折實呎價介乎18,536元至21,379元。發展商表示，預計上述54伙總套現金額約11.1億元。
邀請大學建築系學生實地考察
另外，發展商日前邀請香港大學建築學院房地產及建設系，以及香港理工大學建設及環境學院建築及房地產學系學生來到LP10視察，並由南豐發展工程部助理總經理謝子亮即場講解項目多項低碳低耗能配置，包括廚餘轉化系統、智能空調裝置及節能總開關等，讓學生更了解綠色建築之實際應用。