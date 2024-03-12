康怡花園三房賣818萬 原業主4年帳輸25%｜藍籌屋苑

樓市撤辣後，二手交投加快。藍籌屋苑之一鰂魚涌康怡花園連錄三房成交個案，不過有業主要大幅蝕讓離場。

市場消息指，康怡花園H座極低層8室，實用面積約685方呎，屬三房連套房間隔。原叫價約858萬元，最後減價40萬元或約4.7%，至818萬元沽出，呎價約11,942元。據悉，買家為外區客，見樓價吸引及看好後市，故議價後承接上址。原業主於2019年以約1,088萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面虧損約270萬元，物業期內貶值約24.8%。

長情業主持貨 28 年帳賺八成離場

另一邊廂，有早年入市的業主決定止賺離場。利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，康怡花園C座中層7室，實用面積約505方呎，採三房間隔，外望開揚景致。原開價677萬元放盤，經洽談後終以645萬元成交，減價32萬元或約4.7%，呎價約12,772元。