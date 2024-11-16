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地產
2024-11-16 18:00:00

廖創興家族放售淺水灣道94號住宅地盤 面積近3萬呎 市值11億｜豪宅市況

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廖創興家族放售淺水灣道94號住宅地盤 面積近3萬呎 市值11億｜豪宅市況

該物業由本地老牌家族廖創興家族持有，市值約11億至12億元。

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新一份《施政報告》公布及減息後豪宅交投氣氛熱烈，老牌家族趁勢放售。第一太平戴維斯(香港)受委託為獨家代理，公開招標轉讓其業務，資產包括淺水灣道94號的住宅地盤。據悉，該物業由本地老牌家族廖創興家族持有，市值約11億至12億元。

第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，該地盤面積約29,909方呎，城規會限制面積約26,918方呎，按地積比率0.9倍計算。該地盤地理位置優越，為香港名人及頂級富豪的首選居所。淺水灣的供應極為稀有，這片近30,000方呎的住宅地盤是該區私人市場當中最大的獨立地段，並享有絕美的淺水灣海景。他續指，近日，美國聯邦儲備局宣布將利率再次下調0.25厘，已正式開啟降息周期。此舉預計將降低利息成本，並吸引更多買家進入市場，特別是自住型買家。

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第一太平戴維斯首席執行官投資辦資深助理董事施豪東續指淺水灣的獨立地段一直非常稀缺，市場上近30,000方呎的海景地盤更是難得一見，受到買家及發展商的熱烈追捧。2020年，臨近的淺水灣道92號以每呎樓面地價約71,902元被資本策略購入，而旁邊的南灣道住宅官地則在2022年以每呎樓面地價約62,352元批出予爪哇。現時市場的轉讓意向價格相比過去幾年的成交明顯回落，這對於自住型買家和投資者來說，都是一個不錯的入市時機。

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