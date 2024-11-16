廖創興家族放售淺水灣道94號住宅地盤 面積近3萬呎 市值11億｜豪宅市況

新一份《施政報告》公布及減息後豪宅交投氣氛熱烈，老牌家族趁勢放售。第一太平戴維斯(香港)受委託為獨家代理，公開招標轉讓其業務，資產包括淺水灣道94號的住宅地盤。據悉，該物業由本地老牌家族廖創興家族持有，市值約11億至12億元。

第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，該地盤面積約29,909方呎，城規會限制面積約26,918方呎，按地積比率0.9倍計算。該地盤地理位置優越，為香港名人及頂級富豪的首選居所。淺水灣的供應極為稀有，這片近30,000方呎的住宅地盤是該區私人市場當中最大的獨立地段，並享有絕美的淺水灣海景。他續指，近日，美國聯邦儲備局宣布將利率再次下調0.25厘，已正式開啟降息周期。此舉預計將降低利息成本，並吸引更多買家進入市場，特別是自住型買家。