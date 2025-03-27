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2025-03-27 00:00:00

廚房檯面石物料點樣揀？石英/無縫石/雲石邊種物料易打理？｜住得好

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住得好｜廚房裝修你要知！檯面石物料點樣揀？邊種物料最易打理？

住得好｜廚房裝修你要知！檯面石物料點樣揀？邊種物料最易打理？

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為廚房裝修的時候，檯面石的物料選擇是很多人關注的地方，特別是喜歡下廚的人，選對物料日後為廚房打理及清潔，會少很多煩惱。

廚房的檯面石是煮食人士日常經常會接觸到的地方，除了要美觀之外，最緊要還是其耐用性及日後打理是否容易，一般而言，廚房檯面石的常用物料有無縫石、石英石、雲石、不鏽鋼。

廚房檯面石物料點揀？（資料來源︰好師傅裝修設計平台） 廚房檯面石物料點揀？無縫石或稱人造石 廚房檯面石物料點揀？石英石硬度高 廚房檯面石物料點揀？不銹鋼/雲石

無縫石優點 無縫接駁較美觀

香港人最常用及普遍的選擇主要有兩種，分別是無縫石及石英石。無縫石（或稱人造石）主要由礦物填料混合阿加力膠、聚脂而一壓成，無縫石相比其他廚房檯面石物料的優點，是其材質較軟身而容易加工，能夠造到「一體化」，檯面的彎曲位及後「擋水」，都可以造到無縫，比較美觀。在香港最熱門的檯面石品牌有美國品牌Corian。不過，無縫石亦有機會「食色」，另外無縫石的硬度亦不算高，如日常煮飯經常大力斬劈食材例如斬雞，是有機會劈裂檯面。

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無縫石 無縫石 無縫石

石英石優點硬度高 斬劈食材不易破壞

至於另一個受歡迎的物料是石英石，石英石以石英砂為主要材料，混合人造樹脂及加入少量玻璃及礦石等等，相比無縫石，石英石就更加堅硬及耐熱，而且不容易食色，即使大力斬劈食材，亦不易破壞到檯面，相對上是最好打理的物料，不過石英石道不能夠做到無縫以及彎曲形狀，如果你的廚櫃是L型或U型，用石英石會看到接駁位，美觀上就不及無縫石。

不鏽鋼 石英石 石英石 石英石 石英石 雲石

不銹鋼易清潔 雲石美觀

至於其他較少見的選擇如不銹鋼，雖然容易清潔，但在家中用不銹鋼感覺又令人冷冰冰，令人感覺似外出吃飯餐廳的廚房。而雲石雖然美觀，但容易食色是其硬傷，花紋雖然美觀，新裝修當然沒有大問題，但日子久了，接觸得多醬油漬，就很容易會「出事」

 作者：好師傅裝修設計平台

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