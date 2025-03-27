住得好｜廚房裝修你要知！檯面石物料點樣揀？邊種物料最易打理？

為廚房裝修的時候，檯面石的物料選擇是很多人關注的地方，特別是喜歡下廚的人，選對物料日後為廚房打理及清潔，會少很多煩惱。

廚房的檯面石是煮食人士日常經常會接觸到的地方，除了要美觀之外，最緊要還是其耐用性及日後打理是否容易，一般而言，廚房檯面石的常用物料有無縫石、石英石、雲石、不鏽鋼。