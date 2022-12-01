很多人喜歡烹調美食，但每當用餐過後，卻不願清理猶如大戰過後的廚房。其實想清除廚房的油污可以很簡單，且毋須使用化學清潔劑，不會損害環境，可謂輕鬆又環保。

最天然的清潔材料 : 檸檬

平時無論買洗潔精或清潔劑，幾乎所有品牌都有檸檬味，感覺特別清香。然而檸檬確實是其中一種天然的清潔材料，除可放進雪櫃去除異味外，亦可配搭其他天然清潔物料，如梳打粉或白醋等，都能有助去除油漬。單單使用檸檬汁，已可用作清除包括廚房用具、電器等的污漬。如遇到頑固污漬，則可使用檸檬加上少量梳打粉，搖勻後再用於清除污漬，便可取得理想效果，讓廚房回復清潔。用檸檬汁或將用不完的檸檬片，洗擦飯後佈滿油漬的碗碟或使用後的菜刀和砧板等，然後再過清水，同樣有去除油污的作用，既天然環保又不傷手。

還可以用檸檬汁、梳打粉和白醋混和，自製天然清潔劑。家務達人介紹指，可在500ml的膠樽加入一茶匙梳打粉、一茶匙白醋，然後加入一整個檸檬所榨的汁，以及少量檸檬精油，再加滿水搖勻，便會成為自製的天然清潔劑。

此外，用檸檬水浸泡，亦有助清除水杯的茶漬和咖啡漬。不時用檸檬汁抹雪櫃內部，除可以清除異味外，更有防霉抗菌功效，減低食物被霉菌污染的機會。將檸檬汁放進微波爐叮兩分鐘，亦有除臭和快速清潔的功效。

連檸檬皮亦有潔淨作用，將檸檬皮浸水發脹後，再倒入有污漬的廚具或茶杯，浸四至五小時後，便可輕鬆用布抹走污漬。檸檬皮加水煮則有助去除鍋底的污漬。大家亦可考慮用檸檬汁加粗鹽，以協助爐具或鍋具清除鏽漬，亦可清除廚具異味。所以檸檬除了可調配飲品和用於煮餸外，亦是簡單實用的天然清潔劑。

梳打粉加水 輕鬆除油污

上文提到的梳打粉，則是另一樣天然清潔劑，將梳打粉混和少量白醋或清水，同樣可用於清潔頑固油污。可直接將一湯匙梳打粉加入熱水搖勻，再用噴壼噴在油漬上靜待約十分鐘，再用濕布輕鬆抹走油漬。或預備一盆混和梳打粉的熱水，用於浸泡抽氣扇和風扇的扇葉、抽油煙機的油格等可拆除的部件，浸泡約十五分鐘後，便可再用濕布及清水去除污漬。而梳打粉亦可與白醋混和，雖然會產生大量氣泡，但一樣具有不俗的去油污能力。

另外，不少人家中都會有咖啡機，可用10份水配1份白醋混和後來清洗咖啡機內部，洗完後再過水2-3次，便可清除水漬及咖啡漬。