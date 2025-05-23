廚房裝修前 電器/抽油煙機2個規劃細節你要知！好裝修

香港大部分單位的廚房面積都比較細，所以有唔少裝修公司都會推出一條龍嘅裝修工程，但原來部分細節位係成敗嘅關鍵？今次就等裝修佬同大家講下有咩規劃細節你一定要知！ 1. 提前準備廚房電器清單及尺寸 廚房放置的電器多，通常裝修師傅入場開工時都會要求裝修戶主盡快提供廚房電器的清單及尺寸，為甚麼提前準備清單如此重要？

影響廚櫃尺寸 廚房電器尺寸是會影響廚櫃的整體尺寸，以及空間佈局的安排。一般設計廚櫃，師傳需要遷就電器的長闊高去設計，令整體的使用效果更貼近戶主的期望。若果先造好廚櫃才選購電器，反而會限制到裝修戶主對電器的選擇。 影響電掣的數量、位置及功率要求

電器需要接駁電源，所以設計廚房時就要考慮到電掣的數量、位置及功率要求。而這些水電相關工程會在裝修早期就開始進行，若果不提前安排好電器擺位，到工程中途需要更改及翻手處理，就會影響工程進度，甚至有後加費用。 美觀度

美觀度

最後，就是美觀度。時下電器款式多、五花八門，又有不同顏色可以選擇，先選先看，設計及訂造廚櫃時就可以配合電器作出設計。 所以提前向裝修師傅確認廚房電器清單的話，更可以確保工程進度不會延遲～ 2. 抽油煙機安裝最接近窗戶位置會最合適 無論明火煮食還是無火煮食，抽油煙機可說是繼煮食爐之後廚房第二重要的設備。一般裝修公司會建議抽油煙機要安裝在最接近窗戶的位置。為甚麼建議抽油煙機要以最接近窗戶的距離安裝？

2. 抽油煙機安裝最接近窗戶位置會最合適

影響抽油煙機功能 當抽油煙機安裝位置與窗口的距離太遠的話，會直接影響抽力，相反如抽油煙機安裝的距離與窗口近一點的話，它的抽力就一定會好一點。為了發揮抽油煙機的最大功效，抽油煙機最好安裝在最接近窗戶的位置。 影響儲物空間 香港的廚戶面積一般都不大，但廚房內又需要擺放大量雜物，因此多數戶主亦會選擇安裝吊櫃，但很多人都會忽略了，原來安裝抽油煙機時，是需要有一條喉管接駁到室外，這條喉管一般會隱藏在吊櫃內，如果抽油煙機離窗口較遠，喉管太長的話，就會浪費吊櫃內許多空間了。 味道滲漏問題 最後是味道問題，這是很多戶主都留意不到。如果抽油煙機喉管轉彎位太多，有機會就需要喉管接駁才能把氣體排出窗外。接駁位多的情況下，滲味的機會就會增加了。

原文網址 本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。 裝修佬網站於 2015 年 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。 裝修佬 Facebook