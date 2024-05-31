廣州全面減辣 新地：廣州南站ICC．峻鑾接獲逾百組香港客戶查詢｜大灣區置業

廣州政府於周二(28日)正式為樓市「減辣」，宣布調整住宅貸款政策，首套房利率降低至3.4厘，二套房利率降低至3.8厘。對於以貸款購買首個物業的買家，最高可以進行達85%的住宅物業按揭，對於以貸款購買第二個住宅物業的買家，最高可以進行達75%的住宅物業按揭。
新地華南區銷售及營銷部副總經理朱頴怡表示，廣州政府的一連串樓市調整政策，不但大幅下調首置物業及第二套住宅物業的最低首期比例，亦取消利率下限，將大大增加有意在大灣區置業自住買家及投資者的入市意欲。她稱，自消息公布後「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)已接獲逾百組香港客戶查詢，預約參觀及鎖定單位，相信將為廣州市帶來可觀的交投量。適逢上周日「灣區1號綫」的廣佛南環和佛莞城際正式通車，粵港澳大灣區城際網絡正式實現四線通行，一線即可連通大灣區5大重點城市，其中城際線番禺站正坐落廣州南站，最快約3分鐘便可換乘地鐵、高鐵等綫路，盡顯廣州南站作為黃金交通樞紐的絕對優勢。
朱頴怡指，「峻鑾」早前與Indigo Living攜手合作為住戶帶來尊屬的全新「Folium」家具系列，住戶入伙後即可擰包入住。受惠於以上種種利好因素，市場馬上有迴響，集團在考慮增加傢俬套餐名額予意向買家。
中國人民銀行於本月17日正式宣布調整商業性個人房屋貸款利率政策，不但取消全國首置房屋及第二套住宅物業的個人房屋貸款利率政策下限，更調整不論首置或購入第二套住宅物業的住宅首期貸款。廣州政府亦緊隨其後宣布調整廣州市樓市政策，下調住宅首期貸款及利率，以促進廣州市房地產市場的平穩發展。