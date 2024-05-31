廣州全面減辣 新地：廣州南站ICC．峻鑾接獲逾百組香港客戶查詢｜大灣區置業

廣州政府於周二(28日)正式為樓市「減辣」，宣布調整住宅貸款政策，首套房利率降低至3.4厘，二套房利率降低至3.8厘。對於以貸款購買首個物業的買家，最高可以進行達85%的住宅物業按揭，對於以貸款購買第二個住宅物業的買家，最高可以進行達75%的住宅物業按揭。

新地華南區銷售及營銷部副總經理朱頴怡表示，廣州政府的一連串樓市調整政策，不但大幅下調首置物業及第二套住宅物業的最低首期比例，亦取消利率下限，將大大增加有意在大灣區置業自住買家及投資者的入市意欲。她稱，自消息公布後「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)已接獲逾百組香港客戶查詢，預約參觀及鎖定單位，相信將為廣州市帶來可觀的交投量。適逢上周日「灣區1號綫」的廣佛南環和佛莞城際正式通車，粵港澳大灣區城際網絡正式實現四線通行，一線即可連通大灣區5大重點城市，其中城際線番禺站正坐落廣州南站，最快約3分鐘便可換乘地鐵、高鐵等綫路，盡顯廣州南站作為黃金交通樞紐的絕對優勢。