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地產
2024-05-08 17:58:15

廣州南站ICC．峻鑾夥家具品牌Indigo Living當顧問 首10名買家可享「Folium」系列家具(有相)｜大灣區置業

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廣州南站ICC．峻鑾夥家具品牌Indigo Living當顧問 首10名買家可享「Folium」系列家具(有相)｜大灣區置業

6月30日或之前認購第B區兩房至三房單位的首10位買家享全新家具系列「Folium」。

新鴻基地產(016)旗下低密度住宅項目「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park(峻鑾)今日(8日)宣布與生活家具品牌「Indigo Living」攜手合作，推出全新家具系列「Folium」。「Indigo Living」將成為「峻鑾」的星級家具套餐顧問，為項目指定單位提供度身訂造的家具組合，並提供一站式運送及安裝服務

Indigo Living」是次為「峻鑾」第B區兩房至三房單位的買家特設全新家具系列「Folium」，於630日或之前認購指定單位的首10位買家，於入伙時可即時享受已放置家具的新居。

Indigo Living 業務發展總監莫麗賢表示，「Folium」由專業設計師精心設計，配合項目色調及高尚格調，針對香港買家品味度身訂造，美感及功能性兩者兼備，系列家具整體設計上採用簡約線條及輕巧概念，以流暢線條配搭不同物料，營造高尚雅緻的質感格調，同時更細心考慮住戶的實際需要，於家具設計上融入了不少方便打理、增加收納及盡用空間的元素，配合一站式的運送及安裝服務，讓住戶可以輕鬆打造心儀的理想居停。

「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」由14幢低密度住宅組成，現已全面封頂，預計於2025年起分階段落成。

廣州南站ICC．峻鑾夥家具品牌Indigo Living打造居所 首10名買家可享「Folium」系列家具｜大灣區置業 廣州南站ICC．峻鑾夥家具品牌Indigo Living打造居所 首10名買家可享「Folium」系列家具｜大灣區置業 廣州南站ICC．峻鑾夥家具品牌Indigo Living打造居所 首10名買家可享「Folium」系列家具｜大灣區置業
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