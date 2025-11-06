廣州南站ICC．峻鑾沽12伙套現4320萬人民幣 加推11伙享6重置業優惠｜大灣區置業

新鴻基地產(016)旗下低密度住宅「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)，於剛過去的十 一黃金週銷情理想，加推的特價現樓單位悉數售罄，連同招標發售的高區靚景單位，共售出 12 伙，套現達人民幣4,320萬元。發展商順勢應市加推11伙特價現樓單位。

是次推售的單位坐落於 B區，主打三房及四房單位，不僅距離廣州南站僅約 400米，更可俯瞰恬靜內園美景。此外，於11月16日或之前認購指定單位的買家可享6重優惠：（一）樓價直減人民幣11.11萬元；（二）指定單位獲贈全屋傢俬套餐；（三）7天内準時簽約享人民幣1萬元折扣；（四）一次性全款支付享樓價額外99折；（五）贈送12個月物業管理費；（六）成交抽獎有機會獲得康萊德酒店住宿、自助午餐券或會所 峻薈體驗券，實現入伙即住，盡享優質生活。