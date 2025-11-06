廣州南站ICC．峻鑾沽12伙套現4320萬人民幣 加推11伙享6重置業優惠｜大灣區置業

新鴻基地產(016)旗下低密度住宅「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)，於剛過去的十 一黃金週銷情理想，加推的特價現樓單位悉數售罄，連同招標發售的高區靚景單位，共售出 12 伙，套現達人民幣4,320萬元。發展商順勢應市加推11伙特價現樓單位。
是次推售的單位坐落於 B區，主打三房及四房單位，不僅距離廣州南站僅約 400米，更可俯瞰恬靜內園美景。此外，於11月16日或之前認購指定單位的買家可享6重優惠：（一）樓價直減人民幣11.11萬元；（二）指定單位獲贈全屋傢俬套餐；（三）7天内準時簽約享人民幣1萬元折扣；（四）一次性全款支付享樓價額外99折；（五）贈送12個月物業管理費；（六）成交抽獎有機會獲得康萊德酒店住宿、自助午餐券或會所 峻薈體驗券，實現入伙即住，盡享優質生活。
廣州南站擁有「12+5」交通網絡，無縫銜接地鐵、城際及全國高鐵。區內交通配套持續 兌現，進一步提升項目吸引力。號稱「機場快線」的廣州東環城際已於9月29日通車，從南站（番禺站）出發，3站可達琶洲，4站至金融城，最快約28分鐘直達白雲機場。另外經由被稱為「大灣區1號線」的廣惠、廣肇鐵路及廣清鐵路，快速連接廣州、佛山、東莞、惠州、肇慶，通過換乘更可到達，區位優勢顯著，有效縮短跨城通勤，出行方式更多元化。
項目品質與交通優勢獲買家認可，移居海外的廣州人士黃小姐（化名）近日購入「峻鑾」1伙三房單位作自用，主要為改善父母在舊區的居住環境。她表示，選擇現樓更安心，項目在品質細節與無障礙通行設計方面非常用心，物管服務亦貼心周到，父母覺得非常安心。她特別強調交通便利是重要考慮，廣州東環城際已經開通，從白雲機場至南站最 快僅需 28 分鐘，好似機場快線一樣，日後回國探親方便很多。
另一位業主劉生（化名）在過去一年間持續物色理想物業，經已購入「峻鑾」業主朋友推薦並實地參觀後非常認可項目品質，住客會所設施非常吸引，加上這一年見證區內建設配 套陸續兌現，對南站發展前景信心大增，最終選定1伙三房中層單位自用。
新地廣州南站ICC商場正式命名為「天環•廣州南」，並由廣州天河路「天環Parc Central」原班團隊統一負責招商、推廣及營運，在番禺打造同品質的地標商場。廣州南站 ICC集合 高端商場、頂級寫字樓、星級酒店、公寓與品質住宅等多元業態，商場及辦公部份通過連 廊和地下通道等，直接連接高鐵站、城際站和地鐵站，實現「站城一體」業態融合的大灣 區門戶樞紐。目前東廣場商場和首棟辦公大樓已封頂，辦公大樓玻璃幕牆質感呈現，樞紐 型國際商圈輪廓漸漸清晰，商業部份預計於 2026 年起分階段亮相。已通車的廣州東環城 際番禺站換乘大廳實現無縫連接「天環•廣州南」，出站直達商場。