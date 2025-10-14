廣州南站ICC．峻鑾連沽6伙 套現2000萬人幣 國慶中秋長假來訪人次大增3倍｜大灣區置業

新鴻基地產(016)旗下低密度住宅「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)，受惠於十一國慶中秋長假期，丁財兩旺，無論銷情及人流均持續暢旺，整體的來訪人次較平日上升3倍之多。發展商順勢於黃金周內加推8伙特價現樓單位，迅即沽出6伙，套現達2,000萬元人民幣；其中50%的買家為香港客人，錄得「添食」個案之餘，更有到訪即成交的個案，銷售佳績引起市場關注。

錄得「添食」及到訪即成交個案

一直關注大灣區發展的李女士(化名)為常年居住海外的香港人，近日斥資購入「峻鑾」1伙四房單位。她非常看好區內的發展潛力，冀作回鄉養老及投資打算，於首次參觀後迅即購入建築面積約124方米的四房單位，認為南站作為大灣區的核心交通樞紐，發展前景亮眼，而且交通便捷，最快47分鐘即可直達香港西九龍，故即日拍板簽單並支付訂金。她直言，「終究都是自己地方好，不需要擔心外地的歧視問題，加上項目已屆現樓，故不用擔心交付兌現的問題」。