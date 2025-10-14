廣州南站ICC．峻鑾連沽6伙 套現2000萬人幣 國慶中秋長假來訪人次大增3倍｜大灣區置業

新鴻基地產(016)旗下低密度住宅「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)，受惠於十一國慶中秋長假期，丁財兩旺，無論銷情及人流均持續暢旺，整體的來訪人次較平日上升3倍之多。發展商順勢於黃金周內加推8伙特價現樓單位，迅即沽出6伙，套現達2,000萬元人民幣；其中50%的買家為香港客人，錄得「添食」個案之餘，更有到訪即成交的個案，銷售佳績引起市場關注。
錄得「添食」及到訪即成交個案
一直關注大灣區發展的李女士(化名)為常年居住海外的香港人，近日斥資購入「峻鑾」1伙四房單位。她非常看好區內的發展潛力，冀作回鄉養老及投資打算，於首次參觀後迅即購入建築面積約124方米的四房單位，認為南站作為大灣區的核心交通樞紐，發展前景亮眼，而且交通便捷，最快47分鐘即可直達香港西九龍，故即日拍板簽單並支付訂金。她直言，「終究都是自己地方好，不需要擔心外地的歧視問題，加上項目已屆現樓，故不用擔心交付兌現的問題」。
另一位業主陳先生(化名)繼早前作投資之用購入建築面積約95方米的三房單位後，近日再度「添食」增持。自今年2月份收樓以來，親眼見證板塊配套迅速兌現，包括廣州東環城際的開通，大幅拉近廣州南站與市中心及白雲機場的時間距離。同時，廣州南站ICC商場正式命名「天環．廣州南」，眼見各項及規劃配套相繼接連落成，他對片區發展信心大增，遂決定「添食」購入相連單位，打通早前已購入的三房單位，自製特色大平層作自住之用。
交通網絡全面升級 高效連接大灣區
廣州南站以「12+5」交通網絡無縫銜接地鐵、城際與全國高鐵，今年再迎突破——廣州東環城際已於9月29日開通，正式開啟灣區高效通達的嶄新篇章，從南站出發3站至琶洲，4站至金融城，最快約31分鐘可達白雲機場，並可經由「大灣區1號線」（廣肇和廣惠）及廣清城際網路快速連通廣州、佛山、東莞、惠州、肇慶及清遠六城中心。
此外，廣州地鐵22號線（陳頭崗-芳村段）將於年內開通，5站可達白鵝潭CBD；東曉南快速幹線海珠灣隧道段即將通車，南站出發駕車15分鐘抵海珠，接內環路25分鐘至越秀，半小時通達珠江新城CBD。縱橫全城的交通網，讓工作、生活、娛樂的半徑無限擴大
廣州南站ICC商場命名「天環．廣州南」
新地近日宣布，廣州南站ICC商場正式命名為「天環．廣州南」，並由廣州天河路「天環 Parc Central」原班團隊統一負責招商、推廣及營運，在番禺打造同品質的地標商場。廣州南站ICC集合高端商場、頂級寫字樓、星級酒店、公寓與品質住宅等多元業態，商場及辦公部分通過連廊和地下通道等，直接連接高鐵站、城際站和地鐵站，實現「站城一體」業態融合的大灣區門戶樞紐。目前東廣場商場和首棟辦公大樓已封頂，辦公大樓玻璃幕牆質感呈現，樞紐型國際商圈輪廓漸漸清晰，商業部份預計於2026年起分階段亮相。已通車的廣州東環城際番禺站換乘大廳實現無縫連接「天環．廣州南」，出站直達商場。