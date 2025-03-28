廣州南站ICC．峻鑾開放現樓示位 加推10伙 兩房最平307萬人幣｜大灣區置業

新鴻基地產(016)旗下住宅項目「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」首批單位日前順利交付，超過九成單位驗收達到近乎「零執修」的高品質標準。項目B區現樓示範單位正式開放，「峻鑾」吸引大批內地及香港人士參觀，市場反應熱烈。有見及此，「峻鑾」加推B區現樓全新價單，涉及10伙，涵蓋兩房，三房一套及四房一套單位，建築面積由68至121方米(約731至1,302方呎)，折實均價每方米約43,888元人民幣。

全新價單的10伙，兩房入場價為307萬元人民幣，三房一套入場價為371萬元人民幣。凡於4月30日前認購單位的首5位買家可即時獲贈全新頂級家具系列「Verdant」主題套餐，買家於入伙時即可享已添置家具的新居，實現入伙即住。