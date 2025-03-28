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2025-03-28 09:30:00

廣州南站ICC．峻鑾開放現樓示位 加推10伙 兩房最平307萬人幣｜大灣區置業

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廣州南站ICC．峻鑾開放現樓示位 加推10伙 兩房最平307萬人幣｜大灣區置業

廣州南站ICC．峻鑾開放現樓示位 加推10伙 兩房最平307萬人幣｜大灣區置業

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新鴻基地產(016)旗下住宅項目「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」首批單位日前順利交付，超過九成單位驗收達到近乎「零執修」的高品質標準。項目B區現樓示範單位正式開放，「峻鑾」吸引大批內地及香港人士參觀，市場反應熱烈。有見及此，「峻鑾」加推B區現樓全新價單，涉及10伙，涵蓋兩房，三房一套及四房一套單位，建築面積由68121方米(7311,302方呎)，折實均價每方米約43,888元人民幣。

全新價單的10伙，兩房入場價為307萬元人民幣，三房一套入場價為371萬元人民幣。凡於430日前認購單位的首5位買家可即時獲贈全新頂級家具系列「Verdant」主題套餐，買家於入伙時即可享已添置家具的新居，實現入伙即住。

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「峻鑾」是廣州南站ICC的住宅部分，由新地旗下的啟勝物業管理提供服務，包括家居清潔、維修、包裹、生鮮寄存等事項及服務，外地或投資業主亦可遠程聯絡物業管家安排維修、代租代管等事宜。

繼「峻鑾」公布引進佔地超過3,000方米的公立幼稚園「廣州市番禺實驗幼兒園」，去年底廣州南站商務區錄得三塊地皮成交，其中將建設九年制學校，預計引進優質教育資源，助力打造廣州南站涵蓋幼稚園至初中的全齡優質教育。今年隨著更多交通及配套相繼落成，東曉南快綫的海珠灣隧道及實現30分鐘到達白雲機場的「機場快綫」廣佛環綫(東環)將於年内全運會前通車，廣州南站與市核心城區的距離被進一步拉近。廣州足球公園亦計劃在年內落成，加上廣州南站ICC首期商業亦將於2026年分階段落成，相信廣州南站發展潛力可觀。

廣州南站ICC．峻鑾開放現樓示位 加推10伙 兩房最平307萬人幣｜大灣區置業

「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」首批單位日前順利交付，超過九成單位驗收達到近乎「零執修」的高品質標準。

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