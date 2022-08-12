延續氣勢｜NOVO LAND 1B極速開價 首批160伙 最平341萬

NOVO LAND第1B期今日開始收票，最快下周開售，圖左為雷霆，右為陳漢麟。(林俊源攝)

新盤承接力強勁，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期周三完成第三輪銷售，3輪均即日沽清價單發售單位，為延續氣勢，昨迅速推出項目第1B期，昨公布首張價單，涉160伙，提供最高15%折扣優惠，折實價341.27萬元起，折實平均呎價13,998元，較第1A期首批的13,188元相比高約6%，惟副董事總經理雷霆表示，撇除景觀等因素，1B期仍屬原價推出，並形容首批價錢是「持續輕鬆價」。 雷霆強調，集團一向以市價推盤，「相信呢個價錢一定喺市場同買家都會接受」，指近期市場上新盤銷情理想，反映大眾對置業信心已完全回復，料今年下半年樓市較上半年更活躍。

新地代理總經理陳漢麟稱，1B期首批單位包括10伙開放式、54伙一房、65伙兩房及31伙三房，實用面積253至694方呎，折實價341.27萬至959.82萬元，折實呎價12,936至15,539元。入場單位屬1座3樓F室開放式戶，面積253方呎，折實價341.27萬元，呎價13,489元；最低呎價為3座3樓A1室三房套戶，面積686方呎，折實售價887.4萬元，呎價12,936元。該盤備有2個示範單位，分別為以3座18樓M室為藍本的一房交樓標準示範單位，面積303方呎；以1座26樓A1室為藍本的三房套(開放式廚房連玻璃趟門)連家具示範單位，已開放予公眾參觀，今日開始收票，最快下周首輪發售。至於該盤第1A期累沽815伙，餘下9伙招標單位待售，共套現約50億元。