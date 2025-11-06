建築環保評估協會國際研討會2025暨15周年晚宴 逾600名各界人士參與

（由左至石）建築環保評估協會國際研討會2025籌委會主席周家明博士、 建築環保評估協會15周年誌慶籌委會主席張志剛工程師、中華人民共和國香港特 別行政區政府署理房屋局局長戴尚誠，JP、中華人民共和國香港特別行政區政府發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲，JP、建築環保評估協會主席蘇鴻輝測量師、中華人民共和國香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂，JP、中華人民共和國香港特別行政區政府「一帶一路」專員何力治、建築環保評估協會15周年誌慶籌委會副主席陳家龍博士工程師，以及建築環保評估協會行政總裁何志誠

建築環保評估協會於2025年10月23日假座香港九龍東皇冠假日酒店宴會廳舉行國際研討會2025，以「邁向碳中和：實踐ESG及可持續建築環境」為主題，並於當晚舉辦了15周年晚宴。 國際研討會採用線上線下結合的形式舉行，匯聚逾600名來自各政府部門、業界 領袖、學者及專業人士參與。

建築環保評估協會國際研討會2025由中華人民共和國香港特別行政區政府發展局常任秘書長(規劃及地政) 何珮玲，JP擔任榮譽嘉賓。何珮玲強調，建築及建造業在實現香港碳中和目標中擔當著至關重要的角色。多年來，香港特別行政 區政府一直要求公共工程項目融入綠色建築元素，以支持城市的可持續發展目標。隨著綠建環評（BEAM Plus）的持續優化，深信綠建環評評估系統不僅能在 香港應用，更能拓展至包括一帶一路地區在內的更廣泛區域。