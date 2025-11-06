建築環保評估協會國際研討會2025暨15周年晚宴 逾600名各界人士參與

建築環保評估協會於2025年10月23日假座香港九龍東皇冠假日酒店宴會廳舉行國際研討會2025，以「邁向碳中和：實踐ESG及可持續建築環境」為主題，並於當晚舉辦了15周年晚宴。 國際研討會採用線上線下結合的形式舉行，匯聚逾600名來自各政府部門、業界 領袖、學者及專業人士參與。
建築環保評估協會國際研討會2025由中華人民共和國香港特別行政區政府發展局常任秘書長(規劃及地政) 何珮玲，JP擔任榮譽嘉賓。何珮玲強調，建築及建造業在實現香港碳中和目標中擔當著至關重要的角色。多年來，香港特別行政 區政府一直要求公共工程項目融入綠色建築元素，以支持城市的可持續發展目標。隨著綠建環評（BEAM Plus）的持續優化，深信綠建環評評估系統不僅能在 香港應用，更能拓展至包括一帶一路地區在內的更廣泛區域。
本會並邀請中華人民共和國香港特別行政區政府署理房屋局局長戴尚誠，JP 及中華人民共和國香港特別行政區政府「一帶一路」專員何力治擔任主禮嘉賓。
建築環保評估協會主席蘇鴻輝測量師在致歡迎辭時，對各位卓越專家的參與表達了由衷的感謝，並強調協會致力於推動綠色建築及跨地區合作。他表示，作為香港綠色建築領域的重要推動者，建築環保評估協會將繼續提升綠建環評，提供 針對不同建築類型的定制評估系統，協助企業實現可持續建築的目標。建築環保評估協會15周年籌備委員會主席張志剛工程師表示：「實現碳中和不僅僅是一個本地課題，亦需要全人類的共同努力。長遠來看，透過知識共享和文化交流，建築環保評估協會將成為香港、大灣區及一帶一路國家的可信賴綠色建築 解決方案夥伴。
研討會設有四個主題環節，涵蓋從 ESG、數據驅動的減碳到人工智慧驅動的智慧化發展等多元化議題。主題演講嘉賓包括香港金融發展局總監及政策研究主管董一岳博士及香港綠色金融協會常務副總裁黃翠芝。
15周年晚宴以「綠建環評十五載，共創可持續未來！」為主題，匯聚了超過 380位來賓，包括政府官員、專業機構代表以及綠色建築業界領袖。活動慶祝協會15年來致力於推動香港可持續建築環境的發展，人材培訓，為綠色建築作出重要貢獻。活動慶祝協會15年來透過推行綠建環評及強化能力建設，積極推動香港可持 續建築環境的發展，並在人材培訓方面為綠色建築領域作出重要貢獻。
晚宴的榮譽嘉賓包括中華人民共和國香港特別行政區政府署理房屋局局長戴尚誠，JP，以及中華人民共和國香港特別行政區政府發展局副局長林智文， JP，並邀請深圳市前海深港現代服務業合作區管理局副局長謝暉暉擔任主禮嘉賓。
晚宴期間，大會頒發首屆「榮譽永久會員」紀念獎狀予盧偉國議員博士工程師，GBS，MH，JP 及黃錦星教授，GBS，JP，以表彰他們對香港綠色建築發展的重 要貢獻。
同時，「綠建環評顧問卓越大獎」分別頒發予阿特金斯睿萊亞洲有限公司、商界 環保協會有限公司及科進顧問（亞洲）有限公司，以嘉許他們在綠建環評提交過 程中展現的卓越品質和傑出表現。
晚宴以圍爐對談「致敬香港綠建環評先驅」圓滿結束，由陳永康博士工程師， MH，JP主持，並邀請嘉賓講者Michael Arnold及黃錦星教授GBS，JP參與。對談回顧了香港綠建環評的起源，並向為香港綠色建築發展進程作出貢獻的先驅們致以崇高敬意。