強調市價推售 Belgravia Place 2期公布樓書 料周內開價

農曆新年假期結束後，發展商推盤攻勢浪接浪！恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期昨日上載售樓說明書，提供248伙，實用面積由233至807方呎，主打兩房及三房，佔整體逾七成。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目部署周內開放示範單位及公布首張價單，爭取月內展開銷售。
林達民指，「Belgravia Place」單位間隔多元化，兩房佔99伙最多，實用面積312至385方呎；三房設72伙，實用面積436至518方呎；一房涉75伙，實用面積224至299方呎。另設2伙連頂層特色單位，實用面積352及807方呎。
他稱，項目屬近年罕有四面單邊的重建項目。第1期將於今年5月入伙，第2期預計關鍵日期明年8月底，樓花期長約18個月，今期景觀更優勝，強調會以市價推出。
滙都II周五發售最後45伙
另一新盤主戰場新界西，泛海國際(129)元朗洪水橋「滙都II」昨加推5號價單，盡推餘下45伙，實用面積301至490方呎，扣除最高14.5%折扣，單位折實價347.47萬至624.83萬元，折實呎價9,388至12,752元。入場單位為5座1樓B03室，實用面積301方呎，連62方呎平台，折實呎價11,544元。發展商同步上載銷售安排，整批單位將於本周五(21日)以先到先得形式公開發售。
至於正在收票的嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」，截至昨晚6時，累收逾7,000票，按首兩張價單共190伙計算，超額認購逾35倍，該盤有機會短期內加推新單位及上載銷售安排。
澐璟加推63伙 折實最平1014萬
華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區新盤「澐璟」加推2號價單共63伙，扣除最高10%折扣，折實價1,014.4萬至4,332.6萬元，折實呎價20,223至28,410元。