強調市價推售 Belgravia Place 2期公布樓書 料周內開價

農曆新年假期結束後，發展商推盤攻勢浪接浪！恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期昨日上載售樓說明書，提供248伙，實用面積由233至807方呎，主打兩房及三房，佔整體逾七成。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目部署周內開放示範單位及公布首張價單，爭取月內展開銷售。

林達民指，「Belgravia Place」單位間隔多元化，兩房佔99伙最多，實用面積312至385方呎；三房設72伙，實用面積436至518方呎；一房涉75伙，實用面積224至299方呎。另設2伙連頂層特色單位，實用面積352及807方呎。