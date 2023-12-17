彭博研究｜2024年本港私樓租金料漲10% 新加坡跌最少5%

彭博行業研究最新發表2024年香港及新加坡住宅租金市場展望報告，指香港住宅租金或進一步上漲，新加坡可能出現回落。彭博行業研究房地產行業資深分析師黃智亮及分析師Ken Foong指出，2024年香港和新加坡的住宅租或將出現分化，其中香港引進的人才政策，令住宅空置率從2022年的12年高位回落，住宅租金料將上漲5%至10%；新加坡住宅租金則從過去3年大幅上漲約60%有所回落，未來或將下跌5%至10%，同時空置率或會保持在高位。

在2024年，香港住宅租金或將延續2023年的漲幅，進一步上漲5%至10%。與內地恢復通關後，香港吸引了更多來港工作或求學人士，人口流入將成為租金上漲的主要驅動因素。至於新加坡明年的住宅租金水平，可能會下降5%至10%，在今年第3季度的按季漲幅已放緩至0.8%，而這一趨勢在第4季度或會持續，原因在於市場需要時間來消化新住宅落成量的增加。至於今年建成的私人住宅數量，預計約為19,050伙，其中3,167伙或會在第4季度竣工。