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地產
2023-12-17 11:53:51

彭博研究｜2024年本港私樓租金料漲10% 新加坡跌最少5%

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彭博行業研究公布2024年香港及新加坡住宅租金市場展望報告，指香港住宅租金或將進一步上漲5%至10%。(資料圖片)

彭博行業研究公布2024年香港及新加坡住宅租金市場展望報告，指香港住宅租金或將進一步上漲5%至10%。(資料圖片)

彭博行業研究最新發表2024年香港及新加坡住宅租金市場展望報告，指香港住宅租金或進一步上漲，新加坡可能出現回落。彭博行業研究房地產行業資深分析師黃智亮及分析師Ken Foong指出，2024年香港和新加坡的住宅租或將出現分化，其中港引進的才政策，令住宅空置率從2022年的12年位回落，住宅租料將上漲5%至10%；新加坡住宅租則從過去3年幅上漲約60%有所回落，未來或將下跌5%至10%，同時空置率或會保持在位。

在2024年，港住宅租或將延續2023年的漲幅，進步上漲5%至10%。與內地恢復通關後，港吸引了更多來港作或求學人士人口將成為租上漲的主要驅動因素。至於新加坡年的住宅租金水平，可能會下降5%至10%，在今年第3季度的按季漲幅已放緩至0.8%，而這趨勢在第4季度或會持續，原因在於市場需要時間來消化新住宅落成量的增加。至於今年建成的私住宅數量，預計約為19,050伙，其中3,167伙或會在第4季度竣工

彭博行業研究指，明年中國私人新房銷售的復甦可能受到限制。(資料圖片)

彭博行業研究指，明年中國私人新房銷售的復甦可能受到限制。(資料圖片)

中國房企結構性問題 或阻礙明年復甦

另外，該研究報告又指，2024年中國私人新房銷售的復甦可能受到限制。彭博行業研究房地產行業資深分析師孔令儀表示，中國住房供需發生結構性變化，以及政府即將推動保障性住房建設，而需求方面，房價下跌將限制投資需求，不確定的經濟和就業前景，亦可能會削弱購房者的信心。供應方面，持續的流動性緊縮料將限制民營地産商的項目儲備，而保障性住房的供應競爭將加劇，將滿足對小戶型私人住宅項目的需求。

中國監管機構起草了名單，名單內的50家房企有資格獲得銀貸款、債務和股權融資的持，這可能會對它們的融資提供些許幫助，但不太可能扭轉新房銷售的低迷態勢，銷售疲軟恐將繼續對房地產業的流動性構成壓力。此外，在11月22日，深圳將套房例降至40%，這可能為中國線和強二線城市，進步放鬆限購政策和房貸規定鋪平道路，而這些城市的房地產市場，有望在2024年率先企穩。

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