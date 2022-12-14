後市仍淡｜辣招倘持續 港樓價明年恐再挫一成

仲量聯行香港主席曾煥平指，美息仍會繼續上升，即使市場預期速度會放緩甚至停止加息，都不代表息口會回落。目前息口水平較高，對於一般經濟下行時，高息口會降低市民置業意欲，加上環球經濟不景氣，亦影響香港整體經濟。他續指，即使與內地完全通關，但預期難有大量資金流入本港樓市，因內地自身經濟仍在復甦階段，加上對外匯有嚴格的管制等，對樓市的幫助有限。

仲量聯行(JLL)昨發表地產市場回顧及2023年展望指出，今年本港地產市場復甦時間未明，各類地產物業租售價格俱跌。住宅市場跌勢顯著，截至11月底，中小型住宅樓價年內累跌11.6%，估計全年挫約14%。若按揭息率持續攀升，政府又未有「撤辣」，明年樓價恐再跌約一成。

住宅成交量為20年來最低

曾煥平表示，今年首10個月住宅成交總額及平均每月成交量分別跌至39,812及3,981宗，為過去20年以來最低。置業需求疲弱導致已落成的貨尾單位於9月急增至14,700伙，截至10月底，有約1萬伙已獲批預售樓花同意書的單位尚未售出，發展商將增加折讓幅度以促銷，近期推售的新盤已較同區的二手單位均價低約7%至13%。

隨著樓市價量均跌，曾煥平建議政府應全面「撤辣」，取消3項住宅物業印花稅，因「辣招」作為樓市需求管理的原意已經失去。他稱，即使政府「撤辣」，樓價亦不會立即轉升，估計明年中小型住宅樓價仍有約5%的跌幅。

核心街舖租金較高峰期瀉75%

至於本港核心街舖的租金年內累跌10.6%，已較2014年第三季高峰期大瀉75.5%，由於訪港旅客尚未恢復，核心街舖仍面對空置壓力，估計明年空置率進一步升至16.6%；若能與內地全面通關，租金於明年料增5%至10%。

該行估價諮詢部資深董事區建強指，目前政府從賣地及改契和換地中獲得的收入約218億元，僅達到今個財政年度賣地收入目標的20%，不少近期售出的地皮成交價均低於或接近市場估值下限，該行展望明年發展商投地將繼續抱保守態度，地價將會下跌，跌幅較住宅價格跌幅更顯著。