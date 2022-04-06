復古風沙田三層別墅 樂器及古董傢俬點綴家居更顯品味！

本地室內設計公司Common Room Home & Living透過設計師傢具與古董收藏的精彩碰撞，把一幢沙田三層別墅改造成明亮舒適的質感家居。 位於沙田的3,500呎三層別墅是年輕夫婦Mille和Steven與兩名孩子共同成長的幸福家園。由於是租住別墅，建築結構不能改動，因此設計團隊Common Room Home & Living決定透過不拘一格的設計師傢具、藝術，及古董收藏的悉心配搭，彰顯屋主的生活品味。創辦人Meng Jing表示：「年輕夫婦非常重視與家人相處及私人的時間，所以整體設計方向都以舒適感和空間感為主軸。」

客廳採用開放式設計 樂器及古董傢俬點綴家居更顯品味 別墅的主要活動空間設於地面層，客廳以一套定制壁爐作為空間焦點，讓一家四口能於此放鬆閱讀。由於Meng Jing本身也有兩名孩子，因此她特別了解儲物空間對家居設計的重要性。加上Mille和Steven夫婦都是愛書之人，擁有大量書藉，因此設計師特地搜羅由著名德國設計師Dieter Rams創作的經典儲物層架「Vitsoe 606」以代替原有的深木書櫃，令空間更開揚明亮。這款經典儲物櫃以簡約靈活為原則，由60年代一直風靡至今，能有效增強生活空間的開放感。 客廳呈開放式設計，為了讓孩子有更多活動空間，罕見地不設茶几。而Mille和Steven倆人均熱愛音樂，其復古鋼琴、小號及結他在不被使用時更成為客廳的點綴，在壁爐旁自成一個優雅角落，展現出屋主的品味與個性。

懷舊氣息滲透家中每個角落 音樂從來與藝術息息相關，因此Mille和Steven對古董收藏亦別有一番心得。有見及此，設計團隊特地在拍賣會上購入珍貴的古董傢俬家品，當中包括60年代舊式縫紉籃，現被改造成邊桌，配襯旁邊的Dick Cordemeijer古董梳化床，別具風味。 Meng Jing更特地搜羅了一張懷舊木製摺椅放在大門旁邊，仿如舊式戲院座椅，甫進家門就能感受到屋主獨有的設計品味。而在二樓的飯廳空間中，一幅「Villemot for Campari 1977」舊式海報隨意地擺放於牆鏡前，讓懷舊氣息滲透家中每個角落。她表示：「在疫情期間，採購傢具成為一大挑戰。我們要與供應商時刻保持聯繫，運送時間更長，幸好客戶很有耐性。」 位於頂層的主人房採用較沉穩的深色格調，胡桃木與麻質飾面配搭錯落有致，營造出靜謐舒適的睡房氛圍。相反，孩子睡房則採用較鮮明的色彩，貫徹全屋開揚明亮的設計格局。 Meng Jing總結：「Mille和Steven給予我們很大的創作空間，對話之間亦給予我們很多啟發。我們現時正在為屋頂進行裝修，希望客戶能夠在家享受愜意的夏日時光。」