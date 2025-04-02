必嘉坊．曦匯16伙減價22% 折實最平477萬 周日先到先得發售｜紅磡新盤

市區新盤減價吸客，恒基地產(012)旗下紅磡現樓項目「必嘉坊．曦匯」繼上月底將部分單位減價約22%推售後，今日(2日)再修訂2號及4號價單，將其中16伙定價同樣減價22%，一房單位折實售價由約477萬元起，同時上載全新銷售安排，該16伙將於周日(6日)起以先到先得形式發售。

是次涉及13伙一房及3伙兩房單位，實用面積介乎251至369方呎，原定價介乎644萬至906.1萬元，經修訂減價22%後，最新定價由502.3萬至706.8萬元，呎價介乎19,038元至20,367元。扣除5%折扣後，單位折實售價由477.18萬至671.46萬元，折實呎價介乎約18,086元至19,348元。入場單位為20樓M室，實用面積251方呎，一房間隔，折實售價477,18萬元，折實呎價約19,011元。