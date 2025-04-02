必嘉坊．曦匯16伙減價22% 折實最平477萬 周日先到先得發售｜紅磡新盤

市區新盤減價吸客，恒基地產(012)旗下紅磡現樓項目「必嘉坊．曦匯」繼上月底將部分單位減價約22%推售後，今日(2日)再修訂2號及4號價單，將其中16伙定價同樣減價22%，一房單位折實售價由約477萬元起，同時上載全新銷售安排，該16伙將於周日(6日)起以先到先得形式發售。
是次涉及13伙一房及3伙兩房單位，實用面積介乎251至369方呎，原定價介乎644萬至906.1萬元，經修訂減價22%後，最新定價由502.3萬至706.8萬元，呎價介乎19,038元至20,367元。扣除5%折扣後，單位折實售價由477.18萬至671.46萬元，折實呎價介乎約18,086元至19,348元。入場單位為20樓M室，實用面積251方呎，一房間隔，折實售價477,18萬元，折實呎價約19,011元。
恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，「BAKER CIRCLE」首階段三期已屆現樓，買家現可即買即住即享受，當中一房單位備受市場歡迎，極具競爭力的售價，對於原本住在新界區的外區客而言，能輕鬆進駐九龍市區盤。對有意放租的投資客而言，項目價錢吸引且鄰近理工大學、都會大學等大專院校，相信可吸引留學生及專才客。
林達民稱，項目首三期自去年3月陸續入伙，會所約40項設施亦將短時間內全面開放，預料此次特別優惠預料將帶動新一輪購置熱潮。「必嘉坊．曦匯」位於紅磡機利士南路38號，涉及1座住宅大樓，提供324伙。