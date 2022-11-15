必嘉坊．迎匯 周五首賣23伙 暫超額逾9倍

該盤本月3日推出首張價單，涉56伙，即現僅抽出41%單位作首輪發售。林達民指，今批23伙實用面積由222至514方呎，包括5伙開放式、13伙一房、3伙兩房及2伙三房套單位，扣除最高10%折扣優惠後，單位折實價458.8萬至1,125.5萬元，折實呎價20,263至21,898元。入場單位為6樓A室，實用面積222方呎，開放式間隔，折實售價458.8萬元，呎價20,667元。

澐璟招標沽6伙

華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟昨首度推出118伙招標開售，發展商即日極速開標，首日連沽6伙三房單位，套現約1.67億元，成交價介乎2,375.52萬至3,333.606萬元，呎價介乎30,300至35,165元。當中最高售價及呎價同為6座20樓A室，實用面積948方呎，向南，以約3,333.61萬元沽出，呎價35,165元。

康怡三房失守「7球」重返2016年

二手方面，藍籌屋苑康怡花園三房失守700萬元，重返2016年水平。中原地產楊文傑稱D座低層8室，實用面積約596方呎，向東北，屬「遺產盤」，以680萬元易手，呎價約11,409元。

原業主早於1986年以56.3萬元入市，持貨36年，現轉手帳面仍賺623.7萬元或11倍。康怡花園本月暫錄4宗成交，平均呎價約12,914元。