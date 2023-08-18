恐未見頂｜損手比例半年高 二手每6宗成交1宗蝕讓

息口走勢未明朗，加上新盤以低價出擊，令二手業主更為被動，市場頻現蝕讓交投。利嘉閣地產指，7月私宅買賣登記中，平均每6宗便有1宗損手；虧損比率更升至15.6%，見近半年最差，料本月損手比例重上17%高位。本周已爆出多宗矚目蝕讓成交，其中北角半新樓柏蔚山三房套，5年帳面大幅貶值達430萬元。

利嘉閣地產研究部綜合土地註冊處數據指出，上月全港錄得1,196宗二手私宅買賣登記，當中187宗帳面錄得虧損，佔比按月微升0.4個百分點，至15.6%，為近半年以來新高；帳面獲利個案共992宗，佔比82.9%，連跌兩個月，見近半年低。

上月新界區表現最理想，以84.8%壓過港島成為獲利成功比率最高分區，按月升1個百分點；其次港島區，報82.1%，按月亦升1個百分點；九龍區只錄80.1%，按月挫4.9個百分點。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，近月樓市衝高後回調，出現買賣兩閒的情況，準買家入市遲疑，發展商惟有以低價招徠，對二手市場帶來更大壓力，照目前情況，更多心急出貨的業主難免要進一步降價才能成功出售，因此料本月二手私宅轉手獲利比率恐再度下試今年初近82%的超低水平，而損手比例亦料重上17%的高位。他估計，短期內持貨期短的二手業主蝕讓情況將持續，要待樓價企穩後情況才會扭轉。倘業主願意減價，吸引買家入市，則交投量有望轉穩。