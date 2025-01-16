熱門搜尋:
二元乘車優惠 2025請假攻略 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-01-16 17:07:17

恒地一部今年部署發售4盤 HENLEY系列夥中原推置業優惠｜啟德新盤

分享：
恒地一部今年部署發售4盤 HENLEY系列夥中原推置業優惠｜啟德新盤

恒地一部今年至少部署推售4盤，共計約1,370伙。

adblk5

恒基地產(012)旗下現樓新盤銷情持續，啟德「HENLEY」系列開售至今累積沽出1,062伙，套現約110億元。恒基物業代理董事及營業()部總經理林達民表示，今年樓市表現正面，集團營業一部至少部署推售4盤，合計約1,370伙。

林達民續指，「HENLEY」系列日前售出「The Henley」第135A室，三房一套連衣帽間間隔，成交價3,081.36萬元，呎價34,700元。該系列將於明日(17)起舉辦「新春開運遊」睇樓團活動，參與人士有機會獲贈SOGO購物現金券。

HENLEY」系列是次還夥拍中原地產推置業優惠。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日(16)起至22日，經中原地產購入「HENLEY」指定單位的首5名一手買家，均可獲贈價值2萬元運動用品購物禮券，優惠總值達10萬元。指定單位全屬三房套房連衣帽間及工作間設計，擁啟德體育園景觀。

adblk6

本月一手料錄逾800宗成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入2025年，樓市向上勢頭愈發明顯農曆新年前後有望出現小陽春，本月一手市場已錄得300多宗成交，預計全月錄得800900宗成交。

由即日(16日)起至2月2日，經中原地產購入「HENLEY」指定單位的首5名一手買家，均可獲贈價值2萬元運動用品購物禮券。

由即日(16日)起至2月2日，經中原地產購入「HENLEY」指定單位的首5名一手買家，均可獲贈價值2萬元運動用品購物禮券。

Belgravia Place第2期首季率先推售

至於今年推盤部署，林達民稱，最快首季推出長沙灣「Belgravia Place」第2期，提供248伙，戶型主打一至三房；該盤第1期累沽465伙佔約七成，套現約25億元，成交平均呎價約1.7萬元。

他續指，次季部署推售土瓜灣道項目涉831伙，戶型主打一房至三房；大埔「迎林」提供120伙，料年中取得入伙紙，戶型涵蓋開放式至兩房，有意向買家考慮全幢購入。另外，與新世界發展(017)合作的西半山豪宅城道8號項目處於執修階段，項目提供大約170伙，單位享全維多利亞港景，年內有望應市。

am730「ESG綠色發展及碳中和大獎2024」現正接受報名 立即了解更多

am730「ESG綠色發展及碳中和大獎2024」現正接受報名 立即了解更多