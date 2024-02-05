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地產
2024-02-05 16:48:58

恒地一部4項目送買家「新春運轉大紅包」 價值8888元至33888元｜新盤優惠

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恒地一部4項目送買家「新春運轉大紅包」 價值8888元至33888元｜新盤優惠

由今年2月9日(年三十)至3月11日期間，買家選購恒地(一)部旗下4個項目指定住宅單位，皆可獲贈「新春運轉大紅包」，優惠價值由8,888元至33,888元。(林俊源攝)

新春將近，恒基地產(012)現推出「騰龍置業賀新歲」優惠，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，由今年29(年三十)311日期間，買家選購恒地()部旗下4個項目指定住宅單位，皆可獲贈「新春運轉大紅包」，優惠價值由8,888元至33,888元。項目包括紅磡「Baker Circle」第2期「必嘉坊・迎匯」和第3期「Baker Circle Greenwhich」，啟德「The Henley」第13期和「Henley Park」，以及粉嶺北「One Innovale」第13期，共涉及420伙，優惠總值達620萬元。

林達民續指，該批優惠最平入場單位為「Baker CircleGreenwhich7D室，開放式間隔，實用面積212方呎，折實售價369.1萬元，折實呎價約17,410元；「Baker Circle」第23期現有84伙待售，買家購入實用面積340方呎或以下單位，可獲贈8,888元大紅包；購入實用面積341方呎或以上單位，可獲贈12,888元大紅包。

恒地一部4項目送買家「新春運轉大紅包」 價值8888元至33888元｜新盤優惠

最平入場單位為「Baker Circle．Greenwhich」7樓D室，開放式間隔，實用面積212方呎，折實售價369.1萬元。(林俊源攝)

The Henley提供176佔最多

另外，「The Henley」第13期，涉及176伙佔最多，「Henley Park」涉82伙，買家購入此兩項目實用面積600方呎或以下單位，可獲贈13,888元大紅包；購入實用面積601方呎或以上單位，可獲贈33,888元大紅包。

至於粉嶺北「One Innovale第1至3期，涉及78伙，買家購入實用面積380方呎或以下單位，可獲贈8,888元大紅包；購入實用面積381方呎或以上單位，可獲贈12,888元大紅包。

被問及樓市走勢，林達民表示，今年首兩季有望減息，若政府能撤銷剩餘辣招，成交量將會增加；加上一手市場過去幾年消化量低，現積累有一定購買力，若經濟好轉，買家重拾信心，相信能釋放大量需求。

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