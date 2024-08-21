恒地指，連同尚餘存貨，在本港預計有約4,600個自佔住宅單位，或約223萬方呎自佔住宅樓面面積，可供於今年下半年銷售。(資料圖片)

恒基地產(012)於上半年業績中透露，計劃今年下半年在本港推售5個發展項目，包括啟德新九龍內地段第6554號(2,060伙)、啟德新九龍內地段第6576號(1,590伙)、九龍城南角道8號(313伙)、半山衛城道8號(172伙)，以及大埔美新里3號「迎林」(122伙)。連同尚餘存貨，在本港預計有約4,600個自佔住宅單位，或約223萬方呎自佔住宅樓面面積，可供於今年下半年銷售；另外在本港有可售辦公及工業樓面面積約18萬方呎。

除上述已作銷售安排的項目外，集團已購入全部或八成以上業權之市區舊樓重建項目，可於2025年或之後開售或出租，預計可提供自佔樓面面積合共約280萬方呎。