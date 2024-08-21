恒基地產(012)於上半年業績中透露，計劃今年下半年在本港推售5個發展項目，包括啟德新九龍內地段第6554號(2,060伙)、啟德新九龍內地段第6576號(1,590伙)、九龍城南角道8號(313伙)、半山衛城道8號(172伙)，以及大埔美新里3號「迎林」(122伙)。連同尚餘存貨，在本港預計有約4,600個自佔住宅單位，或約223萬方呎自佔住宅樓面面積，可供於今年下半年銷售；另外在本港有可售辦公及工業樓面面積約18萬方呎。
除上述已作銷售安排的項目外，集團已購入全部或八成以上業權之市區舊樓重建項目，可於2025年或之後開售或出租，預計可提供自佔樓面面積合共約280萬方呎。
新界土地儲備達4510萬呎
至於土地儲備方面，以自佔樓面面積計算，恒地於今年6月底在本港擁有土地儲備約2,350萬方呎。期內，集團再購入若干新界土地。然而，集團於粉嶺北及古洞北新發展區所持有之若干土地約145萬方呎(其中包括符合原址換地條件，惟未能於2023年12月31日限期前達成補地價協議之3幅位於粉嶺北之土地)，被政府以現金補償方式合共約18.6億元收回。恒地於今年6月底，所持有的新界土地儲備約4,510萬方呎，為本港擁有最多新界土地的發展商。
恒地指出，集團主要收租物業於今年上半年的平均出租率為93%。當中寫字樓物業組合方面，集團表示，由於租賃需求放緩，加上未來新增供應量龐大，本港寫字樓租金持續受壓。然而，集團寫字樓物業組合仍表現強韌，出租率維持穩定。
在今年1月建成的中環甲級商廈「The Henderson」，於今年6月底，可出租樓層的出租率接近六成。集團指，隨著租戶陸續進駐，「The Henderson」已開始為其帶來租金貢獻。