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地產
2025-02-12 15:38:54

恒地九龍城南角道項目命名「南首」 提供313伙 最快下月初開售｜新盤登場

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恒地南角道項目命名「南首」 提供313伙 最快下月初開售｜九龍城新盤

韓家輝(右)表示，「南首」提供313伙，主打一房及兩房。

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市區鐵路概念盤登場！臨近港鐵宋皇臺站、由恒基地產(012)發展的九龍城南角道項目今日正式命名為「南首」(EIGHT SOUTHPARK)，提供313伙，主打一房及兩房，項目計劃周內上載樓書，2個示範單位將於下周末開放予公眾參觀，短期內開價，最快3月初開售。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目提供40伙開放式，178伙一房，78伙兩房，以及17伙特色單位，預計關鍵日期為今年12月31日，樓花期長約10個月。他指，「南首」定價將參考區內和啟德新盤，以及地鐵沿線項目。

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談及後市，韓家輝認為，本港樓價過去幾年跌逾兩成已至吸引水平，隨著減息速度加快，成交量增加，以及人才到港將繼續支持租金及住宅買賣。關於項目命名，他稱，「南」代表南角道的「南」，「首」則為區內「首」屈一指的住宅項目。另外，項目自設兩層商場，佔地面積約1.9萬方呎。

李菲茹表示，項目毗鄰總樓面面積逾245萬方呎、耗資過百億的九龍城規劃。 「南首」享站前地理優勢，步行秒達港鐵宋皇臺站B3出口。

近港鐵宋皇臺站B3出口

恒基物業代理有限公司營業(二)部副總經理李菲茹表示，「南首」享站前地理優勢，步行秒達港鐵宋皇臺站B3出口。其次，項目毗鄰總樓面面積逾245萬方呎、耗資過百億的九龍城規劃，包括擬將南角道及衙前塱道部分路段擴闊成至少18米闊的綠化行人步道；以及正在規劃中的小街飲食文化區、新政府聯用大樓、市集廣場、門戶廣場以及全長約1,500米的啟德地下購物街。

李菲茹續指，項目坐擁傳統41校網，鄰近多間知名學府，包括喇沙小學、瑪利諾修院學校（小學部）及拔萃小學等，亦有多間熱門幼稚園、國際學校及直資中小學等，預計項目將吸引鍾情優質名校網、來自各區的家庭客。

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