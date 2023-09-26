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地產
2023-09-26 08:30:00

恒地二部夥中原推中秋國慶置業優惠 5盤買家可獲贈總值18萬元餐飲禮券

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恒地二部夥中原推中秋國慶置業優惠 5盤買家可獲贈總值18萬元餐飲禮券

適逢中秋佳節以及國慶連假，夥拍中原地產為上述5個項目一手單位買家送上中秋國慶置業優惠。

為慶祝中秋佳節將至，發展商為旗下新盤增加置業優惠。恒基物業代理營業()部旗下啟德「天瀧」、鰂魚涌「THE HOLBORN」、西半山「CAINE HILL」、西營盤「藝里坊．1號」及「藝里坊．2號」，適逢中秋佳節以及國慶連假，夥拍中原地產為上述5個項目一手單位買家送上中秋國慶置業優惠。

由即日起至今年1031日，經中原地產購買上述5個項目一手住宅單位之各首2名買家，可獲贈「中秋國慶海鮮團圓宴餐飲禮券」，名額10個，每個優惠名額約值18,000元，總值約180,000元。優惠先到先得，送完即止。

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中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局一如市場預期維持利率不變，繼6月後再次暫停加息，目前聯邦基金指標利率介乎5.255.5厘區間，本港主要銀行亦同樣維持利率不變，息口稍為喘定，對樓市屬好消息，可為近期疲弱的樓市打下一支強心針。他指出，專才計劃持續推升本港住宅需求，而上述5大項目地理位置優越，自推出以來，一直深受專業人士及年輕家庭青睞，租賃交投更持續活躍，以「CAINE HILL」新近租賃成交為例，一房單位呎租近101元，租金回報率達3.6厘，可見上述項目無論自住或投資皆為優質之選。

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