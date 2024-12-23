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地產
2024-12-23 19:10:12

恒地全年暫沽1940伙 吸金近162億 二部套現近88億｜一手市況

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恒地全年暫沽1940伙 吸金近162億 二部套現近88億｜一手市況

「天瀧」今年共售出85伙，套現約33億元。(資料圖片)

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恒基地產(012)2024年推出不少新盤應市，截至昨日(22)，該集團暫售出約1,940伙，銷售額近162億元。恒基物業代理營業()部總經理韓家輝表示，公司全年銷售成績理想，當中營業()部今年套現近88億元。

啟德合作新盤「天瀧」年內吸金33

其中合作項目啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今年共售出85伙，套現約33億元，包括今日(23)以招標形式售出的78A室，三房間隔，實用面積1,002方呎，成交價3,290萬元，呎價32,834元；「天瀧」更為2024年全港3,000萬元以上一手住宅市場成交宗數之冠。

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另外，聖誕佳節將至，韓家輝早前特意舉辦聖誕派對，與一眾部門同事歡度佳節，又向一眾部門同事派發聖誕禮物，分享節日喜悅，一同換上滿載聖誕色彩的服飾大玩遊戲，打卡留念，並在此與一眾部門同事代表營業()部向傳媒及各界好友預祝大家聖誕快樂，身體健康。

「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。

恒地全年暫沽1940伙 吸金近162億 二部套現近88億｜一手市況

聖誕佳節將至，韓家輝早前特意舉辦聖誕派對，與一眾部門同事歡度佳節，又向一眾部門同事派發聖誕禮物，分享節日喜悅。

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