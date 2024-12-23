恒地全年暫沽1940伙 吸金近162億 二部套現近88億｜一手市況

其中合作項目啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今年共售出85伙，套現約33億元，包括今日(23日)以招標形式售出的7座8樓A室，三房間隔，實用面積1,002方呎，成交價3,290萬元，呎價32,834元；「天瀧」更為2024年全港3,000萬元以上一手住宅市場成交宗數之冠。

另外，聖誕佳節將至，韓家輝早前特意舉辦聖誕派對，與一眾部門同事歡度佳節，又向一眾部門同事派發聖誕禮物，分享節日喜悅，一同換上滿載聖誕色彩的服飾大玩遊戲，打卡留念，並在此與一眾部門同事代表營業(二)部向傳媒及各界好友預祝大家聖誕快樂，身體健康。

「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。