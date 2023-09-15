恒地參與ReThink HK 2023 展示中環The Henderson作綠色智能商廈新典範

恒基地產(012)參與為期兩日、可持續發展界的年度盛事ReThink HK 2023可持續發展商貿博覽，與一眾商界領袖和同業一同探討香港的可持續發展方向，並於博覽中展示集團中環旗艦商業項目「The Henderson」作為綠色建築和創新商廈之新典範。

恒地可持續發展主管于正人一連兩日出席博覽，參與多場研討會。于正人於席間表示，集團作為具領導地位的地產發展商一直致力開創一個可持續發展的未來，ESG(環境、社會及企業管治)發展更是恒地業務運營的基石，透過創新科技及綠色建築，共建綠色智能城市。因此，集團於不同的發展項目上均兼具優質ESG元素和可持續性理念，其中集團中環旗艦商業項目「The Henderson」就是一個好例子。