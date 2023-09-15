恒地參與ReThink HK 2023 展示中環The Henderson作綠色智能商廈新典範

恒基地產(012)參與為期兩日、可持續發展界的年度盛事ReThink HK 2023可持續發展商貿博覽，與一眾商界領袖和同業一同探討香港的可持續發展方向，並於博覽中展示集團中環旗艦商業項目「The Henderson」作為綠色建築和創新商廈之新典範。
恒地可持續發展主管于正人一連兩日出席博覽，參與多場研討會。于正人於席間表示，集團作為具領導地位的地產發展商一直致力開創一個可持續發展的未來，ESG(環境、社會及企業管治)發展更是恒地業務運營的基石，透過創新科技及綠色建築，共建綠色智能城市。因此，集團於不同的發展項目上均兼具優質ESG元素和可持續性理念，其中集團中環旗艦商業項目「The Henderson」就是一個好例子。
于正人提到，「The Henderson」推出業界首個由業主、租戶及其員工三方共同參與的ESG合作夥伴計劃，並採用先進的「數碼分身」(Digital Twin)技術以進行ESG數據管理，通過獎賞計劃及數據管理以推動多方參與，培養租戶及員工的可持續發展文化，為可持續發展訂立新標準之餘，亦可把握發展機遇。
他稱，恒地致力實行集團2030可持續發展願景策略，並透過「環保為地球」、「創新為未來」、「關愛為人群」以及「誠心為社區」四大驅動要素，在各方面為社會帶來裨益。集團旗下發展項目均兼備智能科技、可持續發展、用戶健康及靈活多變等元素。