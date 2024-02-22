恒地巴域街項目命名Belgravia Place 主打一房及兩房 最快明日開價｜長沙灣新盤

《財政預算案》下周三(28日)公布前夕，有發展商突擊火速推盤。恒基地產(012)旗下長沙灣巴域街項目於周四(22日)正式命名為「Belgravia Place」，分為兩期發展，當中第1期提供714伙，戶型包括開放式至三房，另設少量特色戶，最快下月初開售。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，第1期單位實用面積介乎約177至754方呎，主打一房及兩房。一房實用面積介乎約226至約269方呎；兩房實用面積介乎約294至約351方呎；而開放式實用面積由約177至約199方呎。
定價參考九龍區新盤開價
林達民透露，該盤最快明日(23日)上載售樓說明書，即日公布首張價單及對外開放示範單位，下月初展開首輪銷售。他指，「Belgravia Place」屬罕有四面單邊的市區重建項目，坐擁交通四通八達優勢外，周邊社區生活配套亦非常完善，單位定價會參考九龍區新盤開價，首張價單料涵蓋一房及兩房為主。
以「Unleash Your Slashes」為主題
對於「Belgravia Place」的命名靈感，林達民指，是源自英國倫敦以西的區份「Belgravia (貝爾格萊維亞)」，屬於City of Westminster(西敏寺)及Royal Borough of Kensington and Chelsea(肯辛頓和切爾西區)的一個區份，一向以傳統顯貴及充滿優雅風情而為人熟識。Belgravia鄰近被譽為倫敦最具代表性的車站「維多利亞車站」，是首要交通樞紐，交通便捷，數步之距更有倫敦市區最大的海德公園，屬歷史悠久且文化匯聚之地。同時亦毗鄰著名貴族學府Imperial College London，種種特質正與屹立於九龍市區核心地帶，鄰近九龍塘傳統豪宅及名校優越地段的「Belgravia Place」優尚定位不謀而合。
林達民續指，「Belgravia Place」以「Unleash Your Slashes」為主題，靈感沿於以符號—Slash，一個近年廣受熱議的流行語。Slasher被定義為職業不再單一，是一種匯聚多元、新生活態度的體現。「Belgravia Place」作為一個都會地標，位處繁盛之都同時擁抱恬靜，種種與Slash的多元文化互相呼應。
資料顯示，「Belgravia Place」為舊契項目，故不受預售樓花規管，預計關鍵日期為2025年7月31日。