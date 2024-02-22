恒地巴域街項目命名Belgravia Place 主打一房及兩房 最快明日開價｜長沙灣新盤

《財政預算案》下周三(28日)公布前夕，有發展商突擊火速推盤。恒基地產(012)旗下長沙灣巴域街項目於周四(22日)正式命名為「Belgravia Place」，分為兩期發展，當中第1期提供714伙，戶型包括開放式至三房，另設少量特色戶，最快下月初開售。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，第1期單位實用面積介乎約177至754方呎，主打一房及兩房。一房實用面積介乎約226至約269方呎；兩房實用面積介乎約294至約351方呎；而開放式實用面積由約177至約199方呎。

定價參考九龍區新盤開價

林達民透露，該盤最快明日(23日)上載售樓說明書，即日公布首張價單及對外開放示範單位，下月初展開首輪銷售。他指，「Belgravia Place」屬罕有四面單邊的市區重建項目，坐擁交通四通八達優勢外，周邊社區生活配套亦非常完善，單位定價會參考九龍區新盤開價，首張價單料涵蓋一房及兩房為主。