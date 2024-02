恒地巴域街項目命名Belgravia Place 主打一房及兩房 最快明日開價｜長沙灣新盤

以「 Unleash Your Slashes 」為主題

對於「Belgravia Place」的命名靈感,林達民指,是源自英國倫敦以西的區份「Belgravia (貝爾格萊維亞)」,屬於City of Westminster(西敏寺)及Royal Borough of Kensington and Chelsea(肯辛頓和切爾西區)的一個區份,一向以傳統顯貴及充滿優雅風情而為人熟識。Belgravia鄰近被譽為倫敦最具代表性的車站「維多利亞車站」,是首要交通樞紐,交通便捷,數步之距更有倫敦市區最大的海德公園,屬歷史悠久且文化匯聚之地。同時亦毗鄰著名貴族學府Imperial College London,種種特質正與屹立於九龍市區核心地帶,鄰近九龍塘傳統豪宅及名校優越地段的「Belgravia Place」優尚定位不謀而合。