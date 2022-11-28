恒地獲世界綠色建築委員頒發「可持續發展企業領袖」殊榮

恒地今年獲香港綠色建築議會提名代表香港參加由世界綠色建築委員會舉辦的「亞太區綠色建築領袖大獎」，與來自亞太區15個國家的綠色建築委員會提名之企業競逐「可持續發展企業領袖」獎項。恒地與來自新加坡及澳洲的企業經遴選後入圍最後三強，結果集團成功脫穎而出。

恒基地產(012)宣布，集團在世界綠色建築委員會舉辦的「亞太區綠色建築領袖大獎」中，榮獲「可持續發展企業領袖」最高殊榮，再次獲得國際業界認可，足以印證集團在推動可持續發展方面的領導地位。

李家誠：對集團多年來努力又一重要肯定

恒基兆業地產集團主席李家誠表示，可持續發展一直是恒地的業務策略核心，多年來一直致力推動創新和綠色建築，今次集團於這項份量十足的區域性大獎中取得佳績，深感鼓舞，這絕對是對集團多年來的努力又一重要肯定。在此衷心感謝團隊的專業才能和努力不懈，集團未來將繼續帶領同業，為香港帶來更多優質發展項目，用心為大眾構建綠色和宜居社區，創造可持續未來。

恒地在可持續發展方面一直引領業界，在香港及國際均屢獲獎譽。今年於香港綠色建築議會及環保建築專業議會合辦、兩年一度的「環保建築大獎2021」中便榮獲6項殊榮，更勇奪業界公認的最高殊榮「綠建領導類別(發展商)先鋒大獎」，以表揚集團在可持續發展和環保建築的傑出表現和貢獻。集團中環美利道旗艦商業項目The Henderson 更同時奪得「新建建築類別(興建及/或設計中項目—商業)—大獎」。

恒地的2030 可持續發展願景包含G.I.V.E.四大驅動要素：環保為地球、創新為未來、關愛為人群以及誠心為社區，為相對應的聯合國可持續發展目標作出貢獻，並指引集團推進未來的可持續發展績效。其中，集團設立能源目標，以2019年為基準年，期望於2030年前，將香港物業組合的能源強度減少20%。